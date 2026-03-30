(16) 99963-6036
terÃ§a, 31 de marÃ§o de 2026
Cidade

ICMC da USP oferece minicurso gratuito sobre computaÃ§Ã£o forense

30 Mar 2026 - 22h51Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
A atividade Ã© uma iniciativa do Ganesh, grupo de extensÃ£o do ICMC com foco em seguranÃ§a da informaÃ§Ã£o | CrÃ©dito da imagem: Envato - A atividade Ã© uma iniciativa do Ganesh, grupo de extensÃ£o do ICMC com foco em seguranÃ§a da informaÃ§Ã£o | CrÃ©dito da imagem: Envato -

Para quem deseja entender como a tecnologia pode ser uma aliada na solução de crimes, uma boa oportunidade está aberta em São Carlos. O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, da Universidade de São Paulo, está com inscrições abertas para o minicurso gratuito Introdução à Computação Forense e à Perícia Computacional.

A atividade será realizada no dia 17 de abril, das 18h às 21h, no Auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano, e é voltada para alunos da USP, especialmente aqueles interessados nas áreas de computação, segurança da informação e perícia digital. As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de abril por meio de formulário online.

Durante o minicurso, os participantes terão contato com conceitos fundamentais da computação forense, aprendendo como evidências digitais são coletadas e analisadas, além de conhecer aplicações práticas no contexto da investigação criminal.

A iniciativa é organizada pelo Ganesh, e será ministrada pelo professor João Benedito dos Santos Junior, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, que também atua como perito no Banco de Peritos Oficiais da Justiça Federal.

A programação inclui a apresentação de casos reais, demonstração de ferramentas de investigação digital e discussão dos principais desafios enfrentados na coleta e análise de dados em diferentes ambientes, como dispositivos, redes e plataformas online. Temas mais complexos também serão abordados, como a Deep Web e a Dark Net, além de inovações recentes, incluindo o uso da inteligência artificial na perícia computacional e na inteligência cibernética.

Os participantes ainda terão acesso a demonstrações práticas ao longo do encontro. Para facilitar o acompanhamento, o palestrante disponibilizará previamente materiais em uma pasta no Google Drive, permitindo interação direta com os exemplos apresentados.

A emissão de certificado será garantida aos inscritos que participarem da atividade no dia do evento.

Leia TambÃ©m

MutirÃ£o contra a dengue vistoria mais de 1,6 mil imÃ³veis no SÃ£o Carlos VIII
Cidade20h01 - 30 Mar 2026

MutirÃ£o contra a dengue vistoria mais de 1,6 mil imÃ³veis no SÃ£o Carlos VIII

Fundo Social inicia entrega de mais de 5,5 mil ovos de PÃ¡scoa para entidades de SÃ£o Carlos
Cidade19h50 - 30 Mar 2026

Fundo Social inicia entrega de mais de 5,5 mil ovos de PÃ¡scoa para entidades de SÃ£o Carlos

SÃ£o Carlos aplica quase 3 mil doses no Dia D da vacinaÃ§Ã£o contra a gripe
Cidade19h10 - 30 Mar 2026

SÃ£o Carlos aplica quase 3 mil doses no Dia D da vacinaÃ§Ã£o contra a gripe

Prefeitura anuncia investimento de R$ 3,3 milhÃµes para modernizar campo do RaspadÃ£o no Cidade Aracy
Cidade18h21 - 30 Mar 2026

Prefeitura anuncia investimento de R$ 3,3 milhÃµes para modernizar campo do RaspadÃ£o no Cidade Aracy

Candidatos da Guarda Municipal jÃ¡ podem consultar resultado da 5Âª fase
Cidade18h01 - 30 Mar 2026

Candidatos da Guarda Municipal jÃ¡ podem consultar resultado da 5Âª fase

Ãšltimas NotÃ­cias