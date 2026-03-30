ICMC da USP oferece minicurso gratuito sobre computaÃ§Ã£o forense

A atividade Ã© uma iniciativa do Ganesh, grupo de extensÃ£o do ICMC com foco em seguranÃ§a da informaÃ§Ã£o | CrÃ©dito da imagem: Envato -

Para quem deseja entender como a tecnologia pode ser uma aliada na solução de crimes, uma boa oportunidade está aberta em São Carlos. O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, da Universidade de São Paulo, está com inscrições abertas para o minicurso gratuito Introdução à Computação Forense e à Perícia Computacional.

A atividade será realizada no dia 17 de abril, das 18h às 21h, no Auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano, e é voltada para alunos da USP, especialmente aqueles interessados nas áreas de computação, segurança da informação e perícia digital. As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de abril por meio de formulário online.

Durante o minicurso, os participantes terão contato com conceitos fundamentais da computação forense, aprendendo como evidências digitais são coletadas e analisadas, além de conhecer aplicações práticas no contexto da investigação criminal.

A iniciativa é organizada pelo Ganesh, e será ministrada pelo professor João Benedito dos Santos Junior, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, que também atua como perito no Banco de Peritos Oficiais da Justiça Federal.

A programação inclui a apresentação de casos reais, demonstração de ferramentas de investigação digital e discussão dos principais desafios enfrentados na coleta e análise de dados em diferentes ambientes, como dispositivos, redes e plataformas online. Temas mais complexos também serão abordados, como a Deep Web e a Dark Net, além de inovações recentes, incluindo o uso da inteligência artificial na perícia computacional e na inteligência cibernética.

Os participantes ainda terão acesso a demonstrações práticas ao longo do encontro. Para facilitar o acompanhamento, o palestrante disponibilizará previamente materiais em uma pasta no Google Drive, permitindo interação direta com os exemplos apresentados.

A emissão de certificado será garantida aos inscritos que participarem da atividade no dia do evento.

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