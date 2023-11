ICMC da USP em São Carlos oferece curso voltado ao pensamento computacional a professoras

SIGA O SCA NO

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, está com inscrições abertas para o curso Scratch Day para Professoras: Introdução ao Pensamento Computacional com Scratch. O objetivo do curso é fornecer às discentes oportunidade de desenvolver competências e habilidades relacionadas ao Pensamento Computacional, um dos conceitos presentes na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), por meio de aulas e exercícios que combinam teoria e prática na plataforma Scratch.

Podem participar docentes do ensino infantil, fundamental ou médio. Terão prioridade na seleção candidatas que se identifiquem com o gênero feminino ou não binário, em consonância com os esforços para o desenvolvimento de habilidades de programação para o público feminino.

O curso é 100% gratuito e online e será oferecido em dois momentos: aos sábados 09 e 16 de dezembro, das 14h às 18h. Haverá também uma hora de monitoria online em horários variados e está prevista a entrega de um trabalho online.

Inscrições:

Turma 1: aula dia 9 de dezembro e entrega do trabalho até 15 de dezembro

Inscrições até 2/12: icmc.usp.br/e/78028

Turma 2: aula dia 16 de dezembro e entrega do trabalho até 22 de dezembro

Inscrições até 9/12: icmc.usp.br/e/61c00

