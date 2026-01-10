ICMC da USP abre inscrições para curso online de Estatística e Otimização em Ciência de Dados

icmc -

Com 450 vagas disponíveis, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), da Universidade de São Paulo (USP), em São Carlos, está com inscrições abertas para a 3ª edição do curso Estatística e Otimização para Ciência de Dados e Pesquisa Operacional. A formação será totalmente online, com início previsto para 14 de março e término em 14 de maio, somando 60 horas de carga horária.

As inscrições podem ser realizadas até 8 de março, por meio do link: https://bit.ly/49prdF7. Já os interessados em concorrer a bolsa integral devem fazer a solicitação até 18 de janeiro, pelo formulário: https://forms.gle/R3t3Zhv9NiFPqRcZ7.

Formação voltada ao mercado e à pesquisa

Coordenado pela professora Cibele Russo e com vice-coordenação do professor Elias Salomão Helou Neto, o curso é direcionado a profissionais e estudantes das áreas de ciência de dados, engenharia, estatística, matemática, saúde e campos correlatos.

A proposta é oferecer uma base sólida em estatística e otimização, com foco na aplicação prática dessas metodologias em problemas reais, utilizando a linguagem de programação Python.

“A pesquisa operacional, com forte foco em otimização, é um dos destaques do curso. Além da modelagem estatística e preditiva, incentivamos o aluno a estruturar problemas de decisão, traduzindo situações reais em modelos matemáticos de otimização”, explica a professora Cibele.

Segundo a docente, o curso aborda otimização linear e não linear, além de técnicas de apoio à decisão, sempre aliando teoria à implementação prática. “Essa ênfase permite ir além da análise preditiva, atuando diretamente na modelagem matemática e na obtenção de soluções ótimas, algo essencial em áreas como logística, planejamento, indústria e finanças”, destaca.

Investimento e bolsas

O investimento total é de R$ 1.248, com possibilidade de parcelamento em até três vezes. A taxa de inscrição é de R$ 100, e a matrícula, no valor de R$ 150, é cobrada apenas dos candidatos aprovados após análise da documentação.

O ICMC oferecerá bolsas de estudo integrais para até 10% dos matriculados, o que corresponde a até 45 participantes, com base em critérios socioeconômicos.

Estrutura do curso

O conteúdo está organizado em quatro módulos principais:

Estatística para ciência de dados

Métodos estatísticos aplicados

Otimização contínua

Otimização discreta

As aulas são majoritariamente assíncronas (gravadas), garantindo flexibilidade aos alunos. Também estão previstas aulas ao vivo em alguns sábados, todas gravadas e disponibilizadas posteriormente. Os participantes contam ainda com fóruns de dúvidas, monitorias semanais, grupo exclusivo no Telegram e certificado USP ao final da formação.

Diferencial e reconhecimento

De acordo com a coordenação, o curso se diferencia por ser o primeiro no Brasil a integrar, de forma estruturada, estatística e otimização voltadas à ciência de dados e à pesquisa operacional. O corpo docente é formado por doutores com mais de 15 anos de experiência, com apoio de pós-graduandos nas atividades de monitoria.

Ex-aluno da formação, Jorge Pinho destaca a qualidade do curso:“Recomendo fortemente e vivamente esse curso para pessoas que queiram transformar o mundo nesta área digital”.

Sobre os professores

A professora Cibele Russo é bacharel em Matemática Aplicada e Computação Científica e doutora em Estatística pela USP, com experiência internacional como pesquisadora visitante no Centro Médico Universitário Erasmus, em Rotterdam, nos Países Baixos.

Já o professor Elias Salomão Helou Neto é graduado e doutor em Matemática Aplicada e Computacional pela Unicamp, com atuação como pesquisador visitante na Universidade da Cidade de Nova Iorque e na Universidade de Nova Iorque, trazendo ampla experiência acadêmica e internacional para a formação.

