ICMC da USP abre inscrições para curso online de Estatística e Otimização em Ciência de Dados

10 Jan 2026 - 19h20Por Jessica Carvalho R
Com 450 vagas disponíveis, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), da Universidade de São Paulo (USP), em São Carlos, está com inscrições abertas para a 3ª edição do curso Estatística e Otimização para Ciência de Dados e Pesquisa Operacional. A formação será totalmente online, com início previsto para 14 de março e término em 14 de maio, somando 60 horas de carga horária.

As inscrições podem ser realizadas até 8 de março, por meio do link: https://bit.ly/49prdF7. Já os interessados em concorrer a bolsa integral devem fazer a solicitação até 18 de janeiro, pelo formulário: https://forms.gle/R3t3Zhv9NiFPqRcZ7.

Formação voltada ao mercado e à pesquisa

Coordenado pela professora Cibele Russo e com vice-coordenação do professor Elias Salomão Helou Neto, o curso é direcionado a profissionais e estudantes das áreas de ciência de dados, engenharia, estatística, matemática, saúde e campos correlatos.

A proposta é oferecer uma base sólida em estatística e otimização, com foco na aplicação prática dessas metodologias em problemas reais, utilizando a linguagem de programação Python.

“A pesquisa operacional, com forte foco em otimização, é um dos destaques do curso. Além da modelagem estatística e preditiva, incentivamos o aluno a estruturar problemas de decisão, traduzindo situações reais em modelos matemáticos de otimização”, explica a professora Cibele.

Segundo a docente, o curso aborda otimização linear e não linear, além de técnicas de apoio à decisão, sempre aliando teoria à implementação prática. “Essa ênfase permite ir além da análise preditiva, atuando diretamente na modelagem matemática e na obtenção de soluções ótimas, algo essencial em áreas como logística, planejamento, indústria e finanças”, destaca.

Investimento e bolsas

O investimento total é de R$ 1.248, com possibilidade de parcelamento em até três vezes. A taxa de inscrição é de R$ 100, e a matrícula, no valor de R$ 150, é cobrada apenas dos candidatos aprovados após análise da documentação.

O ICMC oferecerá bolsas de estudo integrais para até 10% dos matriculados, o que corresponde a até 45 participantes, com base em critérios socioeconômicos.

Estrutura do curso

O conteúdo está organizado em quatro módulos principais:

  • Estatística para ciência de dados

  • Métodos estatísticos aplicados

  • Otimização contínua

  • Otimização discreta

As aulas são majoritariamente assíncronas (gravadas), garantindo flexibilidade aos alunos. Também estão previstas aulas ao vivo em alguns sábados, todas gravadas e disponibilizadas posteriormente. Os participantes contam ainda com fóruns de dúvidas, monitorias semanais, grupo exclusivo no Telegram e certificado USP ao final da formação.

Diferencial e reconhecimento

De acordo com a coordenação, o curso se diferencia por ser o primeiro no Brasil a integrar, de forma estruturada, estatística e otimização voltadas à ciência de dados e à pesquisa operacional. O corpo docente é formado por doutores com mais de 15 anos de experiência, com apoio de pós-graduandos nas atividades de monitoria.

Ex-aluno da formação, Jorge Pinho destaca a qualidade do curso:“Recomendo fortemente e vivamente esse curso para pessoas que queiram transformar o mundo nesta área digital”.

Sobre os professores

A professora Cibele Russo é bacharel em Matemática Aplicada e Computação Científica e doutora em Estatística pela USP, com experiência internacional como pesquisadora visitante no Centro Médico Universitário Erasmus, em Rotterdam, nos Países Baixos.

Já o professor Elias Salomão Helou Neto é graduado e doutor em Matemática Aplicada e Computacional pela Unicamp, com atuação como pesquisador visitante na Universidade da Cidade de Nova Iorque e na Universidade de Nova Iorque, trazendo ampla experiência acadêmica e internacional para a formação.

