ICMC da USP abre inscriÃ§Ãµes para aulas gratuitas de programaÃ§Ã£o competitiva

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), da Universidade de São Paulo (USP), em São Carlos, inicia no dia 11 de abril de 2026 uma série de aulas gratuitas de programação competitiva voltadas a estudantes do ensino médio e calouros da graduação. A iniciativa é promovida pelo Grupo de Estudos para Maratona de Programação (GEMA), equipe de extensão do instituto especializada em competições da área.

As atividades serão realizadas aos sábados, das 9h às 12h, no bloco 1 do ICMC, e seguem até o mês de setembro. Ao todo, são oferecidas 60 vagas, com inscrições feitas por meio de formulário online. Não é necessário ter conhecimento prévio em programação, já que as aulas começam com os fundamentos da linguagem C++, permitindo a participação de estudantes a partir do 9º ano do ensino fundamental.

O objetivo do projeto é preparar os participantes para competições como a Olimpíada Brasileira de Informática (OBI) e a Maratona de Programação, promovida pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC). A proposta inclui treinamentos semanais com aulas teóricas, resolução de exercícios e simulados, estimulando habilidades como raciocínio lógico, pensamento crítico, resolução de problemas e trabalho em equipe.

Além da formação técnica, os estudantes passam a integrar um ambiente de alto desempenho. O GEMA tem se destacado nacionalmente, classificando equipes para a Maratona de Programação nos últimos anos. Em 2025, o grupo conquistou uma medalha de bronze e ficou entre as 15 melhores equipes do Brasil, um de seus melhores resultados.

O estudante de Ciência da Computação Dante Brito Lourenço é um exemplo do impacto do projeto. Ele começou como participante das aulas e, após competir na OBI, se envolveu ainda mais com a área. “Ter uma iniciativa como a do GEMA, que organiza o cronograma, seleciona materiais e promove simulados, não só facilita o aprendizado, como também serve de incentivo para manter o aluno engajado”, afirma. Agora como veterano, ele destaca a importância de retribuir o apoio recebido: “Eu só alcancei esse resultado porque tive mentores que me ajudaram. Hoje, sinto-me motivado a criar esse mesmo ambiente acolhedor para novos alunos”.

O grupo é coordenado pelo professor João Batista Neto, que ressalta que a iniciativa vai além das competições. Segundo ele, o treinamento em programação também prepara os estudantes para o mercado de trabalho, já que processos seletivos de grandes empresas frequentemente exigem habilidades de resolução de problemas computacionais.

De acordo com o docente, os resultados do GEMA têm contribuído para atrair novos alunos ao instituto. “Há relatos de calouros que já participavam de competições e escolheram o ICMC justamente pela reputação construída pelo grupo”, destaca.