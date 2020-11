ICMC Ao Vivo: evento online discute comunicação construtiva em tempos de pandemia

Crédito: Divulgação

Promover um diálogo em busca de soluções transformadoras de comunicação. Essa é a proposta do bate-papo online que acontecerá dia 26 de novembro, quinta-feira, a partir das 19 horas. O evento é resultado de uma parceria estabelecida entre o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, a revista Página22, especializada em sustentabilidade, e os membros da Rede de Comunicação Construtiva.

Gratuito e aberto a todos os interessados, o bate-papo não demanda inscrições prévias e será transmitido simultaneamente pelos canais ICMC TV e Página22 no Youtube. O objetivo é explicar os princípios norteadores da comunicação construtiva e compartilhar exemplos que mostram como esses conceitos estão sendo colocados em prática no Brasil. O evento é o terceiro da série ICMC Ao Vivo: Diálogos Construtivos, uma iniciativa da área de comunicação do Instituto.

Para dar início à conversa, Edvaldo Pereira Lima, professor aposentado da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP, vai revelar os fundamentos da comunicação construtiva, uma proposta que se ancora na qualidade e na harmonia das relações interpessoais. “Precisamos entender que toda mensagem que criamos, todo ato de comunicação, tem potencial de afetar positiva ou negativamente o receptor dessa ação. Esse efeito está relacionado à visão de mundo embutida na mensagem que criamos”, explica o professor, que é o idealizador da Rede de Comunicação Construtiva, uma comunidade colaborativa de comunicadores.

Ao destacar o papel fundamental da comunicação diante dos fenômenos que assolam o mundo atualmente, Edvaldo afirma que todos nós somos comunicadores, e não apenas os profissionais formados nessa área. Para o professor, com a chegada da pandemia, temos a chance de repensar a maneira como nos comunicamos e, assim, ampliar nossa consciência, ou seja, expandir a capacidade de autopercepção e de reconhecer o que está ao redor.

“Neste momento crucial de transformação global em que tudo pressiona a humanidade a uma tomada de atitude em favor da vida, da solidariedade e do entendimento que estamos todos interconectados e fazemos parte de um só todo – pessoas, povos, natureza, o planeta Terra, o cosmos –, a comunicação cega que contribui para a manutenção da inconsciência precisa, ela própria, se transformar”, escreve Edvaldo em artigo publicado na revista Página22.

COMUNICAÇÃO CONSTRUTIVA NA PRÁTICA

Entre os exemplos que serão apresentados durante o bate-papo está o da formação de um grupo de trabalho para criar uma iniciativa de comunicação construtiva no ICMC. A analista de comunicação Denise Casatti vai explicar como esse grupo, composto por alunos, funcionários e professores, pretende criar um ambiente colaborativo para apoiar e fornecer diretrizes aos diferentes agentes que atuam em prol da comunicação no Instituto e em outras instituições de ensino superior, especialmente no que se refere à comunicação pública da ciência.

Outro exemplo a ser abordado será a reportagem Uma luz na escuridão da floresta, publicada pela revista Página22. A matéria foi editada pelo jornalista Sérgio Adeodato e produzida em parceria com integrantes do grupo #Solidariedade, de Manaus, e com estudantes de jornalismo engajados em produzir conteúdos de impacto positivo. Durante o evento online, Sérgio revelará os bastidores dessa experiência.

Para finalizar a série de exemplos práticos, a jornalista Sílvia Marcuzzo vai contar como nasceu o projeto Nas Ondas da Transição, uma série de entrevistas ao vivo no perfil @silmarcuzzo do Instagram. Apresentada e produzida pela jornalista, a série surgiu em abril e vai ao ar às quintas-feiras, às 17 horas. O projeto contabiliza mais de 30 episódios com interação de pessoas de várias partes do Brasil e entrevistados de áreas distintas do conhecimento. Entre os temas abordados estão diferentes formas de enxergar o mundo, o que cada um pode fazer para expandir sua consciência, seu papel como cidadão e também o quanto é urgente compreendermos o quanto tudo está conectado.

“Felizmente, já temos a consciência construtiva despontando no horizonte, trazendo sua contribuição nesta hora crítica em que todos temos de nos dar as mãos”, diz Edvaldo. Aceite o convite e participe desse diálogo: dia 26 de novembro, quinta-feira, a partir das 19h.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também