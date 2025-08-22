ICMC abre inscrições para bolsa de pós-doutorado em inteligência artificial

O projeto visa promoção de interação entre meio acadêmico e empresarial. (crédito da imagem: Envato) -

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, está com inscrições abertas para uma bolsa de pós-doutorado na área de inteligência artificial (IA). A oportunidade é oferecida pelo Programa de Mestrado e Doutorado Acadêmico para Inovação (MAI/DAI) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) , que promove a integração entre universidade e setor produtivo para fortalecer a inovação no país.

Com início previsto para outubro, a bolsa será na modalidade de pós-doutorado empresarial (PDI) do CNPq , com duração de 12 meses, e com a possibilidade de complemento de valores pela empresa modell.ai , parceira no MAI/DAI do ICMC. O pesquisador ou a pesquisadora selecionada integrará uma equipe interdisciplinar dedicada a investigar e avaliar o aspecto da criatividade de Large Language Models (LLMs) , que são modelos de IA capazes de compreender, gerar e manipular a linguagem humana.

Como se candidatar – As inscrições podem ser realizadas até a próxima segunda-feira, dia 25 de agosto, por meio deste formulário online: https://icmc.usp.br/e/660be . Os interessados deverão apresentar currículo atualizado e informações que comprovem o cumprimento do perfil desejado. Confira quais são os requisitos para candidatura:

Doutorado concluído;

Dedicação exclusiva ao projeto, conforme exigido pelo CNPq;

Experiência prévia com ferramentas de programação em deep learning ;

Perfil investigativo, criativo e orientado para resolução de problemas reais.

Sobre a modell.ai – Empresa jovem e inovadora, a modell.ai atua com pesquisa aplicada em IA. Seu diferencial é compreender os desafios profundos do mundo real para desenvolver soluções tecnológicas específicas e personalizadas, com foco atual em aplicações no universo corporativo.

Texto: Letícia Reis, da Fontes Comunicação Científica

Leia Também