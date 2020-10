ICB Kids faz a festa de 150 crianças no Aracy

14 Out 2020 - 08h57

Crédito: Alex Souza Photos

Em época de pandemia da Covid-19, a Igreja Casa da Bênção, localizada no Cidade Aracy 2, realizou o Drive Thru ICB Kids, uma ação social que proporcionou alegria para aproximadamente 150 crianças que receberam suas sacolinhas da alegria. Os pequenos foram com seus responsáveis para pegar o mimo

O evento aconteceu na tarde de segunda-feira, 12 e seguiu todos os protocolos de segurança. O evento foi organizado pela professora Beatriz Cristina e sua equipe, composta por dez voluntários.

Segundo a pastora Andréa Cristina Lima, o evento solidário foi uma forma completamente diferente de demonstrar o amor e o carinho depositados nesse dia.

“Queremos agradecer a cada amigo/irmão que contribuiu pra que esse dia se realizasse e alcançasse o máximo de crianças através de um valor em dinheiro, doces e a mais linda e sincera oração”, disse. “Nossa missão do Dia das Crianças foi cumprida mas que a onda de carinho, oração e cuidado com nossas crianças continue”, finalizou.

