Husqvarna inaugura expansão de fábrica em São Carlos

A empresa Husqvarna do Brasil realizará na próxima terça-feira, 7 de outubro, às 11h, na Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, 851 – Jardim Nova São Carlos, a inauguração da expansão da fábrica em São Carlos. O evento é um marco para a Husqvarna, devido ao impacto para a cidade e região. A multinacional sueca não divulgou a quantidade de empregos gerados nem o total de investimentos realizados para a ampliação de sua planta.

O Grupo Husqvarna, multinacional de origem sueca, tem 335 anos de história. Com três divisões de negócio, possui marcas fortes e líderes no mercado europeu e global. É referência na fabricação de soluções para manutenção de áreas verdes e cuidado de jardins, manejo florestal, agricultura leve, além de equipamentos para construção e indústria de pedras.

Em números, o Grupo Husqvarna conta com cerca de 14 mil funcionários, atuação em mais de 100 países, 28 fábricas e mais de 3 mil patentes concedidas. A fábrica de São Carlos, no interior de São Paulo, iniciou as operações no ano 2000.

A multinacional atua no Brasil com equipamentos para manejo de áreas verdes e agricultura familiar. Em fevereiro deste ano, anunciou a ampliação da fábrica em São Carlos. A empresa possui mais de 300 trabalhadores e, segundo informações exclusivas do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, estaria contratando, no início deste ano, pelo menos mais 13 profissionais.

O objetivo é triplicar a produção até o primeiro trimestre de 2026 e alcançar 1 milhão de unidades fabricadas de itens como roçadeiras, motosserras, cortadores de grama, geradores, motobombas, motores, entre outros.

Além disso, a empresa também pretende transformar a fábrica brasileira em um centro de pesquisa e desenvolvimento de produtos voltados à agricultura familiar. O investimento, cujo valor não foi revelado, inclui um novo laboratório, a ampliação de escritórios e a criação de um centro de pesquisa para desenvolver produtos destinados à agricultura leve de mercados emergentes, como América Latina e Ásia.

De acordo com Luciano Trindade, diretor da fábrica paulista, a ação faz parte da mudança da estratégia do Grupo Husqvarna, iniciada em 2023, que inclui a transferência de produtos de unidades fabris e a adequação do portfólio por região. A primeira onda de transferências foi feita ainda em 2023, da Suécia ao Brasil, com a linha de motosserras profissionais.

A segunda parte do plano, em 2024, nacionalizou componentes para motores, que antes eram produzidos na China. Nesse caso, a transferência foi para evitar a taxação dos EUA. “Eles [EUA] tinham tarifas mais altas e específicas para a China. A transferência para São Carlos reduziu os custos e o preço final dos produtos voltados ao mercado americano”, explicou o executivo.

