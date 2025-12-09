HU-UFSCar realizará mutirão no dia 13 de dezembro

O Dia E tem interface direta com o programa “Agora Tem Especialistas”, do Ministério da Saúde, e ocorre simultaneamente nos 45 hospitais universitários federais da Rede Ebserh em todo o país, reforçando o compromisso dessas instituições com o SUS e com a assistência pública de qualidade.

Nesta edição, o HU-UFSCar terá sua maior oferta do ano, com previsão de 558 atendimentos: 319 exames, 214 consultas ambulatoriais e 25 cirurgias, nas especialidades de ginecologia, coloproctologia, oftalmologia e cirurgia vascular. Com essa última ação, o HU-UFSCar se aproxima de 1.000 atendimentos ofertados ao longo das três edições do Dia E realizadas em 2025.

O Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar), administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), promoverá no próximo sábado, 13/12, a última edição de 2025 do “Dia E – Ebserh em Ação”. A iniciativa concentra, em um único dia, a realização de consultas, exames e cirurgias, ampliando o acesso da população ao atendimento especializado e contribuindo para a redução de filas no Sistema Único de Saúde (SUS).