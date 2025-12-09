(16) 99963-6036
terça, 09 de dezembro de 2025
Cidade

HU-UFSCar realizará mutirão no dia 13 de dezembro

Sábado contará com a última edição do Dia E do Programa Ebserh em Ação de 2025

09 Dez 2025 - 15h56Por Jessica
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
HU-Ufscar - HU-Ufscar -
O Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar), administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), promoverá no próximo sábado, 13/12, a última edição de 2025 do “Dia E – Ebserh em Ação”. A iniciativa concentra, em um único dia, a realização de consultas, exames e cirurgias, ampliando o acesso da população ao atendimento especializado e contribuindo para a redução de filas no Sistema Único de Saúde (SUS).
 
O Dia E tem interface direta com o programa “Agora Tem Especialistas”, do Ministério da Saúde, e ocorre simultaneamente nos 45 hospitais universitários federais da Rede Ebserh em todo o país, reforçando o compromisso dessas instituições com o SUS e com a assistência pública de qualidade.
 
Nesta edição, o HU-UFSCar terá sua maior oferta do ano, com previsão de 558 atendimentos: 319 exames, 214 consultas ambulatoriais e 25 cirurgias, nas especialidades de ginecologia, coloproctologia, oftalmologia e cirurgia vascular. Com essa última ação, o HU-UFSCar se aproxima de 1.000 atendimentos ofertados ao longo das três edições do Dia E realizadas em 2025.

Leia Também

Gincana do Colégio Adventista arrecada cerca de 6 toneladas de alimentos
Cidade17h24 - 09 Dez 2025

Gincana do Colégio Adventista arrecada cerca de 6 toneladas de alimentos

Sebrae-SP e AEASC promovem rodada de negócios voltada ao setor da construção civil em São Carlos
Cidade17h16 - 09 Dez 2025

Sebrae-SP e AEASC promovem rodada de negócios voltada ao setor da construção civil em São Carlos

Lucão Fernandes faz pronunciamento emocionado e propõe audiência pública sobre feminicídio
Cidade16h26 - 09 Dez 2025

Lucão Fernandes faz pronunciamento emocionado e propõe audiência pública sobre feminicídio

Chuva intensa derruba árvores e interdita vias em São Carlos
Cidade15h26 - 09 Dez 2025

Chuva intensa derruba árvores e interdita vias em São Carlos

Cabo de telefonia se rompe e interdita trecho da Rua Miguel Petroni
Interditado09h31 - 09 Dez 2025

Cabo de telefonia se rompe e interdita trecho da Rua Miguel Petroni

Últimas Notícias