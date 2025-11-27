(16) 99963-6036
HU realiza campanha com testes rápidos gratuitos no Dia Mundial de Luta contra a AIDS

27 Nov 2025 - 14h08Por Jessica Carvalho R.
Teste Aids - Crédito: © Arquivo/Marcelo Camargo/Agência BrasilTeste Aids - Crédito: © Arquivo/Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em alusão ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS, celebrado no dia 01 de dezembro, o Hospital Universitário da UFSCar (HU-UFSCar) realiza nesta segunda-feira a campanha “Fique Sabendo”, ação voltada à prevenção e ao diagnóstico precoce de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

A iniciativa acontece das 8h às 17h, nas Salas de Ensino 1, 11 e 3, localizadas no 2º andar do Bloco C (Ambulatório) do HU-UFSCar.

O atendimento é voltado para trabalhadores, estudantes, residentes, profissionais terceirizados, acompanhantes, visitantes e pacientes da instituição.

Durante todo o dia, serão oferecidos testes rápidos e gratuitos, com sigilo garantido, acolhimento e orientação por uma equipe capacitada. Segundo o hospital, o diagnóstico precoce é fundamental para iniciar o tratamento no momento adequado, melhorar a qualidade de vida e evitar novas transmissões.

A campanha também reforça a importância do cuidado com a saúde como um ato de responsabilidade individual e coletiva.

Não é necessário agendamento. Basta comparecer ao local.

