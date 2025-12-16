HU-UFSCar promove I Jornada do Cuidado do Usuário em Saúde Mental e fortalece Rede de Atenção Psicossocial

Evento teve participação de docentes, estudantes e profissionais (Foto: HU-UFSCar) -

Entre os dias 3 e 5 de dezembro, o Hospital Universitário da UFSCar (HU-UFSCar) realizou a I Jornada do Cuidado do Usuário em Saúde Mental – “Discutindo as práticas na Rede de Atenção Psicossocial”, evento voltado à atualização profissional, troca de experiências e ao fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

A programação contou com mesa-redonda, oficinas, minicurso e palestras, reunindo equipes multidisciplinares para discutir os desafios da assistência em Saúde Mental, o aprimoramento da gestão e estratégias para uma atuação cada vez mais humanizada e resolutiva no Sistema Único de Saúde (SUS).

Formação profissional e ensino em debate

No primeiro dia, as discussões tiveram como foco o ensino e os desafios da formação profissional em Saúde Mental. A mesa-redonda reuniu a docente Juliana Prado, do Departamento de Medicina (DMed) da UFSCar e coordenadora da Residência Médica em Psiquiatria do HU; Alana Fornereto, professora do Departamento de Terapia Ocupacional da UFSCar e coordenadora da Residência Multiprofissional em Saúde Mental; e Samuel dos Santos, chefe da Unidade de Gestão de Pós-Graduação do HU.

Durante o encontro, Samuel destacou a transformação vivenciada por estudantes ao longo do estágio na Unidade de Saúde Mental do Hospital.“Ao longo dos anos, temos percebido que muitos estudantes chegam apreensivos ao saber que vivenciarão um período de estágio na Unidade de Saúde Mental do HU-UFSCar. Mas algo especial acontece nesse percurso: após experimentarem o cotidiano do serviço, conhecerem as pessoas, as histórias e a potência do cuidado em Saúde Mental, a insegurança dá lugar ao encanto”, afirmou.

No período da tarde, foi realizada uma oficina prática sobre o cuidado em Saúde Mental nos diferentes cenários intra-hospitalares, com análise de casos conduzida por psicólogos e terapeuta ocupacional do HU. Em seguida, os participantes acompanharam um minicurso sobre manejo do paciente agitado.

Saúde Mental da infância, adolescência e luta antimanicomial

O segundo dia da Jornada foi dedicado à Saúde Mental da criança e do adolescente, com palestras conduzidas por médicos das áreas de Pediatria e Psiquiatria que atuam diretamente nesses atendimentos.

Segundo o psiquiatra João Victor Gonçalves, líder médico da Unidade de Saúde Mental do HU-UFSCar, o cenário atual exige preparo constante.“Cada vez mais lidamos em nossa prática diária com o manejo de condições envolvendo a Saúde Mental da Infância e Adolescência, especialmente as situações de crise. Ter a oportunidade de falar sobre este tema para profissionais de diferentes áreas foi gratificante e importante”, destacou.

Ainda no segundo dia, houve um debate sobre o histórico da luta antimanicomial e a existência de leitos em hospitais gerais, conduzido pela psicóloga Lara Cobuci, seguido por depoimentos de pacientes da Unidade de Saúde Mental do Hospital. Também foi realizada a exposição “Vozes emergentes”, com curadoria de Cobuci, reunindo trabalhos desenvolvidos por internos da Saúde Mental do HU.

A programação incluiu ainda palestras sobre “Suicídio e antropologia das emoções” e “Suicídio na infância e adolescência”.

Rede articulada e cuidado integral

No último dia, a Jornada contou com a palestra do professor Leon Lobo, referência na área de Saúde Mental, que ressaltou a importância de uma rede articulada e sensível às realidades sociais dos pacientes.“A atenção psicossocial só acontece de forma efetiva quando o cuidado ultrapassa a técnica e se compromete com a história, o território e o vínculo”, afirmou.

Também foi realizado um debate sobre os desafios da Rede de Atenção Psicossocial, com a participação de Marília de Moraes Fuzaro, diretora do Núcleo de Organização de Redes da DRS III, e Carmende Oliveira Pereira, chefe de Apoio à Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos.

Para Daniela Olenski, chefe do Setor de Cuidados Especializados do HU-UFSCar e coordenadora do grupo organizador, a Jornada cumpriu seu papel de integração e reflexão.

“A idealização de toda programação foi feita pela equipe da Unidade de Saúde Mental com o intuito de promover um espaço de reflexão e atualização sobre o cuidado ao paciente, que não está restrito à enfermaria de Psiquiatria ou aos CAPS. As discussões foram riquíssimas e contribuíram para a maior integração dos serviços”, avaliou.

Durante o encerramento, a gerente de Atenção à Saúde do HU-UFSCar, Valéria Gabassa, destacou o papel do Hospital como referência regional.“Aqui realizamos práticas humanizadas que já fazem parte da rotina hospitalar, como o uso de espaços terapêuticos, a promoção do cuidado ampliado e o acolhimento de pacientes em sofrimento mental. Eventos como este nos ajudam a aprimorar cada vez mais nossas práticas”, afirmou.

