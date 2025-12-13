HU-UFSCar participa do maior mutirão de saúde pública do Brasil no “Dia E”

HU-Ufscar -

O Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar), administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), participa no próximo sábado, 13 de dezembro, da última edição de 2025 do “Dia E – Ebserh em Ação”, considerado o maior mutirão de saúde pública do Brasil. A ação reúne, em um único dia, consultas, exames e cirurgias para ampliar o acesso da população ao atendimento especializado e reduzir filas no Sistema Único de Saúde (SUS).

Nesta edição nacional, a iniciativa deve contabilizar mais de 52 mil atendimentos, incluindo 2,2 mil cirurgias, 9,2 mil consultas e mais de 40 mil exames realizados simultaneamente em hospitais universitários de todo o país.

O “Dia E” integra o programa “Agora Tem Especialistas”, do Ministério da Saúde, e acontece de forma coordenada nos 45 hospitais universitários federais administrados pela Rede Ebserh. A ação reforça o compromisso das instituições com o SUS, a ampliação do acesso e a qualificação dos serviços públicos de saúde.

Maior oferta do ano no HU-UFSCar

No HU-UFSCar, esta será a maior edição de 2025 em volume de atendimentos. Ao todo, estão previstos 558 procedimentos, distribuídos da seguinte forma:

319 exames,

214 consultas ambulatoriais,

25 cirurgias, nas especialidades de ginecologia, coloproctologia, oftalmologia e cirurgia vascular.

Com esse mutirão, o hospital se aproxima de 1.000 atendimentos realizados ao longo das três edições do “Dia E” em 2025, marcando um ano de fortalecimento da assistência e de ampliação do acesso para a população da região.

Sobre a Rede Ebserh

O HU-UFSCar faz parte da Rede Ebserh desde outubro de 2014. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh administra atualmente 45 hospitais universitários federais em todas as regiões do país. Essas instituições atendem exclusivamente pelo SUS e têm papel fundamental na assistência hospitalar, na formação de profissionais de saúde, na produção de pesquisas e na promoção de inovação na área.

Leia Também