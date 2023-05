HU-UFSCar inaugura 29 leitos de enfermaria e dez de UTI Pediátrica

HU-UFSCar - Crédito: divulgação

Na segunda (15), o Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos – UFSCar/EBSERH inaugura 29 leitos de enfermaria e dez leitos de UTI Pediátrica. Os leitos de UTI, quando estiverem em pleno funcionamento, terão capacidade para 27 internações mensais. Entre os leitos de enfermaria, 17 estão habilitados para pediatria. As unidades estão localizadas no térreo do Bloco C do hospital.

A criação dessa unidade possibilitará o planejamento da linha de cuidado em cirurgia pediátrica, especialidade com demanda reprimida no SUS regional, qualificando a assistência a crianças e adolescentes em condições clínicas graves, com necessidade de suporte à vida ou manejo de falências de órgão.

Além da área pediátrica, serão inaugurados o Bloco D e o Bloco E. A primeira unidade, tem 1.145m² de área construída e é voltada ao apoio operacional, incluindo setores relacionados a engenharia clínica, infraestrutura, tecnologia da informação, saúde digital, manutenção predial, arquivo clínico, lanchonete e galerias técnicas. Já a segunda unidade, conta com 411m² de área construída e abriga os depósitos de resíduos e de roupa suja.

O Presidente da Ebserh, Arthur Chioro, o Superintendente do HU-UFSCar, Fábio Neves, a Reitora da UFSCar, Ana Beatriz de Oliveira estarão presentes na inauguração.

As novas áreas foram construídas com recursos do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF), administrado pela Ebserh, no valor total de R$ 16.956.532,24.

Leia Também