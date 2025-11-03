HU-UFSCar completa 18 anos em São Carlos

Segundo o superintendente, Thiago Luiz de Russo, o HU-UFSCar atravessa profundas transformações desde “a colocação de sua pedra fundamental”. Ao longo de sua trajetória, o hospital universitário evolui de um perfil assistencial semelhante a uma UPA para um hospital com mais de 100 leitos. E, hoje, conta com UTI adulto, centro cirúrgico com cinco salas - onde são realizadas mais de 350 cirurgias eletivas por mês - e um serviço de pediatria regionalizado.

O gestor ressalta o protagonismo para o avanço em ensino, pesquisa e inovação. “Enxergo o HU-UFSCar como um grande cenário para o desenvolvimento de pesquisas acadêmicas, em especial no campo da inovação, estimulando a aproximação com a UFSCar e a USP, bem como outras faculdades e institutos da nossa região”, diz. Ele cita como exemplo positivo a criação do laboratório de simulação, a inauguração da Unidade de Pesquisa Clínica e a criação do Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde, e mais recentemente, a aprovação do núcleo de telessaúde no HU-UFSCar.

Compromisso com assistência e formação para o SUS



A ampliação da capacidade assistencial e a qualificação das equipes têm gerado impacto direto na saúde da população regional. Somente em 2024, o HU-UFSCar realizou 12.436 consultas clínicas especializadas, 4.495 cirúrgicas, 11.014 pediátricas e 1.289 multiprofissionais. Além de 3.746 internações e quase 109 mil exames.



O HU-UFSCar tem um papel cada vez mais estratégico para o SUS local. Com a ampliação e criação de novos serviços, nos últimos anos, mais pessoas têm sido atendidas”, avalia Thiago. De acordo com o superintendente, mais de 200 pesquisas foram apoiadas pela instituição entre 2021 e 2024. O Hospital Universitário também atua na formação por meio das residências da UFSCar e Santa Casa, os cursos de graduação da UFSCar e os ensinos técnicos do SENAC, FATEC e Escola Técnica Paulino Botelho.



Aprendizado contínuo



Para a enfermeira da Unidade de Clínica Médica, Daniela Castriotto, a evolução do HU-UFSCar é perceptível tanto na estrutura física quanto na qualidade da assistência. “Hoje temos protocolos mais estruturados, ações mais humanizadas e uma integração multiprofissional que eleva o nível do cuidado. Também percebo uma maior integração entre as equipes multiprofissionais, promovendo um cuidado reflexivo e integral”, justifica.



Com quase uma década de atuação no hospital universitário, Daniela resgata o papel marcante do HU-UFSCar durante a pandemia de COVID-19. “Foi um período de grandes desafios e aprendizados. O hospital precisou se dividir entre alas Covid e não Covid, o que exigiu reorganização, coragem e união de toda a equipe. Essa experiência foi muito intensa de sentimentos, marcada pela solidariedade e compromisso com o cuidado”, conta.



Pessoas no centro da excelência



Para o Chefe da Unidade de Administração de Pessoal, Domingos Afonso Junior, a valorização e o desenvolvimento dos profissionais são pilares que sustentam a excelência institucional. “Quando pensamos no tripé ensino, pesquisa e assistência, entendemos que ele só se sustenta se houver pessoas bem-preparadas, engajadas e alinhadas à missão institucional”, aponta.



O servidor destaca as transformações desde a chegada da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), responsável pela gestão do HU: “No início, todos os processos eram físicos e encaminhados à Sede via Correio. Atualmente, com a evolução tecnológica, os processos são realizados dentro da plataforma SEI, a tramitação para qualquer hospital da rede e/ou Sede é instantânea”.

Além da digitalização, a contratação com a empresa representa um incremento de 150 para 800 colaboradores concursados e contratados, entre 2015 e 2025.



Parceria para o futuro



A parceria entre HU-UFSCar e a Ebserh também é considerada “decisiva para a consolidação do hospital universitário” por Thiago Luiz de Russo. “A empresa tem sido uma grande parceira durante todos estes anos. A mudança do status do HU-UFSCar é devido a investimentos maciços da empresa em infraestrutura, pessoas e capacitações. Atualmente, há um grande auxílio na governança, apoiando a estratégia local”, justifica.



Em relação ao futuro, o hospital universitário se prepara para expandir sua complexidade até 2026, com a criação dos serviços de nefrologia, hemodinâmica, ampliação de enfermarias e do centro cirúrgico a partir de novos investimentos previstos pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal e pela própria Ebserh. “Essa nova infraestrutura permitirá posicionar definitivamente o HU-UFSCar como um equipamento de saúde fundamental para o município de São Carlos e o Departamento Regional de Saúde III do interior do estado de São Paulo”, conclui o superintendente.



O Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar) completa 18 anos, em 2025, consolidado como um dos principais equipamentos do Sistema Único de Saúde (SUS) no interior paulista. Desde os primeiros anos de funcionamento, a instituição – administrada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) a partir de 2014 – representa um espaço de inovação no cuidar, comprometido com a comunidade de São Carlos e região.