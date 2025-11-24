HU-UFSCar celebra um ano da Agência Transfusional com Semana do Doador

doação de sangue - Crédito: divulgação

Entre os dias 24 e 28 de novembro de 2025, o Hospital Universitário da UFSCar (HU-UFSCar), vinculado à Ebserh, promove a Semana do Doador para marcar o primeiro ano de funcionamento de sua Agência Transfusional própria — um serviço que transformou a dinâmica de cuidados hemoterápicos no hospital.

Segundo o supervisor da Agência Transfusional, o biólogo Roberto Augusto Silva Molina, a implantação representou uma mudança estrutural na assistência. A disponibilidade imediata de hemocomponentes, aliada a uma equipe especializada presente 24 horas por dia, elevou a segurança transfusional e trouxe maior agilidade especialmente em atendimentos cirúrgicos e situações de urgência.

A informatização dos processos foi outro marco decisivo. Com formulários e requisições digitalizados, praticamente todas as não conformidades foram eliminadas, tornando o fluxo mais ágil, rastreável e seguro. “Hoje temos um serviço mais organizado, responsivo e plenamente integrado à rotina hospitalar”, destaca Molina.

Além dos benefícios internos, os avanços impactam toda a rede regional de saúde. A Agência passou a operar em total conformidade com a legislação vigente, adotando práticas alinhadas aos padrões mais modernos da hemoterapia. Isso garantiu maior eficiência, segurança e padronização em todos os procedimentos.

Nos bastidores, a rotina inclui controle de qualidade rigoroso, rastreabilidade completa e cumprimento de normas técnicas. A integração com equipes assistenciais também se intensificou. Com a criação do Comitê Transfusional, profissionais de diferentes áreas passaram a revisar protocolos, organizar treinamentos e fortalecer a cultura de segurança transfusional.

A nova estrutura ainda reduziu a carga de trabalho das equipes de enfermagem, graças à informatização dos formulários, além de reforçar a comunicação direta e próxima entre os setores do HU-UFSCar.

Semana do Doador: reconhecimento, educação e mobilização

Para celebrar o marco, o hospital preparou uma programação especial. A Semana do Doador inclui café comemorativo, exposição sobre o histórico da Agência Transfusional, palestras, visitas guiadas e ações educativas voltadas a trabalhadores, estudantes, pacientes e comunidade.

As atividades também têm como objetivo aproximar o público do tema da hemoterapia, esclarecer dúvidas e reforçar a importância da segurança transfusional nos cuidados de saúde.

Um dos focos centrais da campanha é a mobilização de novos doadores. A iniciativa busca ampliar a rede de apoio e garantir níveis adequados de hemocomponentes no Hemonúcleo parceiro, contribuindo para que o HU-UFSCar mantenha estoques estáveis em 2026.

Na avaliação de Roberto Molina, a Semana do Doador “valoriza o trabalho da equipe, promove educação em saúde e fortalece a cultura de doação de sangue como um ato de cidadania e cuidado coletivo”.

