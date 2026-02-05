HU-UFSCar recebe R$ 2,5 milhões em emendas parlamentares e amplia áreas assistenciais

husaocarlos -

O Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), encerrou o ano de 2025 com a captação de R$ 2,5 milhões em emendas parlamentares. O resultado é fruto de uma estratégia voltada à apresentação de projetos prioritários para a saúde pública, aliada à transparência, prestação de contas e ao uso responsável dos recursos públicos.

Com o montante arrecadado, o hospital investiu na ampliação de áreas assistenciais e na aquisição de equipamentos essenciais, fortalecendo o atendimento à população. As informações foram divulgadas pela gerente administrativa do HU-UFSCar, Solange Alves de Melo, que destacou a importância do planejamento e do alinhamento técnico na elaboração dos projetos.

“Todos os projetos são desenvolvidos a partir das necessidades de ampliação do hospital, em consonância com as áreas de atuação dos parlamentares, além de passarem pela aprovação do Ministério da Saúde. A apresentação e a prestação de contas são feitas com foco no uso racional dos recursos públicos”, explicou a gestora.

O superintendente do hospital, Thiago Luiz de Russo, ressaltou que o bom relacionamento com a bancada federal tem sido fundamental para garantir a continuidade dos investimentos. “Buscamos apresentar projetos que atendam às necessidades da sociedade e, ao mesmo tempo, manter uma prestação de contas clara e responsável. A confiança conquistada na execução desses recursos é essencial para assegurar novas emendas”, avaliou.

Do total captado, R$ 1 milhão foi destinado pela deputada Erika Hilton, R$ 1 milhão pelo deputado Guilherme Boulos, atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, e R$ 500 mil pela deputada Tabata Amaral.

Segundo a direção do HU-UFSCar, os recursos foram repassados ao longo de 2025 e estão sendo aplicados na estruturação de novas áreas do hospital. Os equipamentos adquiridos, com entrega prevista para este ano, serão destinados às novas enfermarias, à Unidade de Hemodiálise, à Unidade Coronariana e às salas cirúrgicas, ampliando e qualificando o atendimento prestado à população da região.

