HU-UFSCar abre processo seletivo para contratação temporária de médicos nefrologistas

Inscrição pode ser feita até 11/2; salário é de quase R$ 12 mil

02 Fev 2026 - 10h34Por Jessica Carvalho R
HU-UFSCar abre processo seletivo para contratação temporária de médicos nefrologistas - Crédito: reprodução/Agência Gov Crédito: reprodução/Agência Gov

Está aberto até o dia 11 de fevereiro o prazo para inscrições no Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de médicos para atuação no Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Ao todo, estão disponíveis seis vagas para a especialidade de Nefrologia.

A remuneração mensal é de R$ 11.464,58, para uma jornada de trabalho de 24 horas semanais. A seleção é conduzida pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal vinculada ao Ministério da Educação (MEC).

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, até o dia 11 de fevereiro, por meio do link:
https://encurtador.com.br/OCdN

