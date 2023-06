HU recebe recursos da Prefeitura de São Carlos para UTIs

Crédito: Divulgação

O Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), celebra a parceria com a Prefeitura de São Carlos na aquisição de novos equipamentos. O Município disponibilizou R$ 900 mil para a compra de aparelhos de suporte à vida e mobiliários para os seis leitos da recém-inaugurada UTI Pediátrica. Além disso, a gestão municipal acrescentou R$ 250 mil reais ao custeio do Hospital em fluxo mensal, sendo R$ 100 mil para financiar o novo espaço físico que abriga a enfermaria pediátrica e R$ 150 mil para complementar o suporte da UTI Adulto.

Com os recursos, serão comprados ventiladores pulmonares, marca-passos, monitor de transporte, central de monitorização, berços aquecidos, refrigerador, raio-x móvel e fototerapia. Para a gerente de Atenção à Saúde do HU, Valéria Gabassa, esse financiamento é de extrema importância "para a prestação de um cuidado assistencial humanizado e seguro às crianças que passam pela linha de cuidado infantil do Hospital, que engloba a Unidade de Internação Pediátrica, Emergência Pediátrica e UTI Pediátrica recém-inaugurada".

O superintendente do HU-UFSCar, Fábio Neves, destaca que a parceria com o Município tem sido muito produtiva, no sentido de garantir um atendimento com qualidade à população de São Carlos e de outros municípios da microrregião. "O próximo projeto conjunto será a ampliação do volume cirúrgico do Hospital, possibilitando a realização de mutirões que reduzirão sensivelmente a espera dos pacientes que aguardam por procedimentos eletivos", adianta.

Nesse mesmo sentido, a secretária municipal de Saúde de São Carlos, Jôra Porfírio, avalia que a parceria entre o Hospital Universitário da UFSCar e a Prefeitura beneficia diretamente a população, por meio de uma prestação assistencial qualificada. Porfírio também destaca que "a ampliação no número de cirurgias no HU, foco do próximo projeto conjunto, deve agilizar significativamente o tempo de espera por procedimentos eletivos, como os de catarata".

Leia Também