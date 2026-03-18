HU realiza mutirão “Dia E” neste sábado com 435 atendimentos

O Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar), administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, promoverá neste sábado (21) o “Dia E - Ebserh em Ação”, considerado o maior mutirão do Sistema Único de Saúde voltado à saúde da mulher. A iniciativa integra o programa “Agora Tem Especialistas”, do Ministério da Saúde, e ocorrerá simultaneamente em 45 hospitais universitários federais em todo o país.

Nesta primeira edição de 2026, estão previstos cerca de 435 procedimentos no HU-UFSCar. Entre eles, 276 exames, 143 consultas especializadas e 16 cirurgias. O mutirão também inclui ações de planejamento reprodutivo, como a inserção de implante subdérmico e do DIU (Dispositivo Intrauterino), ampliando o acesso das mulheres a métodos contraceptivos e atendimento especializado.

O objetivo do “Dia E” é reduzir filas em especialidades prioritárias e facilitar o acesso da população aos serviços do Sistema Único de Saúde. A mobilização reforça o papel dos hospitais universitários na assistência pública, garantindo atendimento qualificado e contribuindo para a formação de profissionais da saúde.

Balanço de 2025

No ano passado, o HU-UFSCar participou de três edições do mutirão, somando 925 atendimentos na unidade. Em nível nacional, a rede da Ebserh alcançou quase 100 mil procedimentos. A primeira edição, realizada em 5 de julho, contabilizou 156 atendimentos no hospital e mais de 12 mil em todo o país. Já o segundo mutirão, em 13 de setembro, registrou 321 atendimentos no HU-UFSCar e mais de 34 mil na rede. Encerrando o ano, a ação de 13 de dezembro realizou 443 procedimentos na unidade e mais de 52 mil atendimentos em todo o Brasil.