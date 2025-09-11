HU realiza mutirão de atendimentos neste sábado

Hospital Universitário de São Carlos - HU-UFSCar - Crédito: Maycon Maximino

O Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar), administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), promove neste sábado (13), a partir das 9h, um mutirão de atendimentos voltado à redução de filas e ampliação do acesso da população a consultas, exames e cirurgias pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A ação integra os programas “Dia E – Ebserh em Ação” e “Agora Tem Especialistas”, do Ministério da Saúde, e ocorrerá simultaneamente nos 45 hospitais universitários federais que compõem a Rede Ebserh em todo o país, reforçando o compromisso dessas instituições com a assistência à saúde pública.

De acordo com a organização, a expectativa é superar os números da edição anterior, quando foram realizados mais de 12 mil procedimentos em todo o Brasil. No HU-UFSCar, estão previstos mais de 350 atendimentos, sendo 114 consultas em especialidades médicas, 28 cirurgias eletivas e 212 exames e procedimentos diagnósticos e terapêuticos.

O mutirão busca agilizar o acesso da população a diferentes especialidades e reduzir a demanda reprimida, beneficiando pacientes que aguardam por atendimento especializado no município e região.

