HU pode entrar em “operação plena” até 2027; em 2025, serviços de Nefrologia

Quando estiver em operação plena, HU pode realizar por mês até 10 mil consultas - Crédito: Marcos Escrivani

O ano é 2023, mas a Ebserth, mantenedora do Hospital Universitário da UFSCar prevê que a instituição pode entrar em “operação plena”, caso não ocorra atrasos no planejamento, em 2027. Em 2025, existe a perspectiva que se inicie serviços de Nefrologia.

As informações foram passadas, com exclusividade ao São Carlos Agora, pelo superintendente Fábio Fernandes Neves, médico infectologista e professor do Departamento de Medicina da UFSCar.

Desde fevereiro de 2021, Neves é superintendente do HU e foi sabatinado pelo portal e não se furtou nas respostas, procurando ser objetivo e claro.

Indagado sobre a “operação plena”, disse que a meta é que o hospital esteja a 100% no segundo semestre de 2027. “É claro que um projeto desse porte, que envolve investimentos na ordem de R$ 70 milhões, está sujeito a contingenciamentos orçamentários, dependendo do futuro cenário econômico nacional”, explicou.

Sobre serviços de Nefrologia, esclareceu que a obra da unidade de hemodiálise seria realizada em 2024, iniciando os atendimentos em 2025, com possibilidade de atender até 144 pacientes.

Informações detalhadas passadas pelo superintende dá conta que, todas as obras seguindo dentro do planejado, o HU terá em 2027, uma produção mensal de aproximadamente 10 mil consultas, 600 internações, 500 cirurgias e 13 mil exames especializados todo o mês. “Vale ressaltar que os hospitais da rede Ebserh são 100% SUS”, emendou. “Teremos 42 diferentes especialidades, entre clínicas e cirúrgicas e atualmente, o hospital oferece cerca de 3.000 atendimentos por mês e realiza cerca de 350 internações, comentou.

De acordo com Neves, quando o hospital estiver operando a 100%, “entre as principais linhas de cuidado teremos a cirúrgica, a pediátrica, a materno-infantil e a cardiovascular. O HU terá cerca de 1.600 funcionários públicos concursados e outros 600 terceirizados, que prestam serviços de apoio, como limpeza, recepção, copeiragem e vigilância”, disse.

A ENTREVISTA

São Carlos Agora - Segundo o presidente do Ebserh, Arthur Chioro, a meta é colocar o HU em “plena operação”. Traduzindo em tempo, qual seria o prazo máximo?

Fábio Fernandes Neves - O planejamento do hospital prevê a última etapa de implantação no segundo semestre de 2027. É claro que um projeto desse porte, que envolve investimentos na ordem de 70 milhões de reais, está sujeito a contingenciamentos orçamentários, dependendo do futuro cenário econômico nacional.

SCA - Quando o HU estiver a “plena operação”, quantos leitos estarão à disposição da população SUS? Quantas alas terá? E quantos profissionais deverão trabalhar?

Neves - Vale ressaltar que os hospitais da rede Ebserh são 100% SUS. Todos os serviços são ofertados exclusivamente para os usuários do SUS, respeitando os princípios da universalização, equidade e integralidade. Isso significa que todos os cidadãos têm direito de acesso aos serviços, sem discriminação, seguindo critérios técnicos e recebendo tratamento integral e gratuito.

O HU-UFSCar terá 212 leitos, podendo esse número ser ampliado durante a execução do projeto.

Não trabalhamos com alas, mas linhas de cuidados, que são grupamentos de serviços que atendem determinado perfil de pacientes. Entre as principais linhas de cuidado teremos a cirúrgica, a pediátrica, a materno-infantil e a cardiovascular. O HU terá cerca de 1.600 funcionários públicos concursados e outros 600 terceirizados, que prestam serviços de apoio, como limpeza, recepção, copeiragem e vigilância. Esses mais de 2.000 colaboradores são importantíssimos para o município, pois movimentam a economia e fornecem mão de obra qualificada para outros serviços de saúde.

SCA - Com todas as alas em funcionamento, qual seria a previsão de atendimento médio mês? Quais cidades da região serão atendidas? Tem estimativa de população alvo?

Neves - O HU terá uma produção mensal de cerca de 10 mil consultas, 600 internações, 500 cirurgias e 13 mil exames especializados.

A população alvo depende do serviço habilitado. Aqueles financiados com recursos direcionados à São Carlos atenderão os municípios da microrregião do Coração do Departamento Regional de Saúde 3, que contempla São Carlos, Dourado, Ribeirão Bonito, Ibaté, Descalvado e Porto Ferreira. Já os serviços habilitados que recebem recursos diretamente do Ministério da Saúde, devem atender toda a Regional, totalizando uma população estimada de 1,2 milhão de habitantes.

SCA - A meta do HU é oferecer quais especialidades em atendimento médico?

Neves - Serão 42 diferentes especialidades, entre clínicas e cirúrgicas.

SCA - Chioro, em sua recente visita a São Carlos (inauguração de leitos) disse que será estudado serviço de Nefrologia. Caso seja aprovado, quando seria instalado?

Neves - A obra da unidade de hemodiálise seria realizada em 2024, iniciando os atendimentos em 2025. Com o envelhecimento populacional, aumentou significativamente o número de pacientes com doença renal crônica e os serviços atuais não conseguem atender à demanda progressiva. O HU teria capacidade de atender 144 pacientes, o que eliminaria a fila por este procedimento na microrregião.

SCA - O presidente da Ebserh garantiu que estará em São Carlos no segundo semestre para “nova visita” e futuros investimentos. Partindo deste princípio, o que poderá ser implantado no HU?

Neves - O plano de dimensionamento de serviços do HU está dividido em 5 etapas sucessivas. A próxima fase será a construção da unidade de hemodiálise, a reforma do pronto-socorro e a aquisição de um novo equipamento de tomografia computadorizada. Como todo projeto, a ordem de execução pode ser revista, dependendo de fatores epidemiológicos locais. Por exemplo, a previsão de abertura da UTI pediátrica era final de 2024, mas foi antecipada para 2023 devido à atual epidemia de Vírus Sincicial Respiratório. Os gestores do SUS solicitaram esse apoio e a Ebserh autorizou o adiantamento do início do serviço e a contratação de pessoal adicional. Esse projeto contou com importante apoio do município, para aquisição de equipamentos e do estado de São Paulo, que custeará o serviço até a habilitação pelo Ministério da Saúde.

SCA - O Hospital Universitário, hoje, o que oferece para a população de São Carlos e região? Que serviços seriam?

Neves - Hoje realizamos atendimento de urgência e emergência adulto e infantil 24 horas por dia. Os pacientes mais graves são encaminhados pelos médicos de outras unidades de saúde, como UPA, UBS ou hospitais de menor complexidade, para avaliação e internação, quando necessário. Também oferecemos consultas em diversas especialidades, exames complementares, procedimentos cirúrgicos e internação clínicas e pediátricas, sejam em enfermaria ou nas unidades de terapia intensiva. O hospital também realiza internações de pacientes com doenças mentais em período de agravamento. Todas as filas são controladas pela Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde do estado de São Paulo, o que garante transparência e equidade no acesso aos serviços hospitalares.

SCA - Qual a média diária de pacientes atendidos? E a média mensal?

Neves - Atualmente, o hospital oferece cerca de 3.000 atendimentos por mês e realiza cerca de 350 internações.

SCA - Em sua opinião, como pode ser definida a saúde pública de São Carlos na atualidade e como a atual administração lida com ela?

Neves - Não conheço profundamente os problemas dos outros níveis de atenção, por isso prefiro não opinar. Na atenção hospitalar, há grandes impactos decorrentes da pandemia de Covid-19. Foram quase dois anos de anormalidade, que geraram grandes filas de pacientes aguardando por procedimentos eletivos. Esse problema deve ser a principal prioridade para os próximos meses. Outro problema decorrente da pandemia, foi a inflação na área da saúde. Todos os produtos para saúde e medicamentos apresentaram aumento significativo do custo, visto à elevação de demanda e redução na produção. Há claro subfinanciamento na saúde pública e é fundamental que os gestores nas três esferas governamentais desenvolvam programas de ampliação do financiamento.

SCA - Considerações finais

Neves - Tratamos basicamente das informações quantitativas, mas gostaria de destacar alguns dados qualitativos. Primamos pela oferta de serviços de qualidade. Sempre reforço para os colaboradores que eu quero um hospital público com padrão dos melhores privados. Estamos nesse caminho, visto que 97% dos pacientes internados aprovam e recomendariam o HU para familiares. É um número muito expressivo, visto que são pessoas em situação de elevado estresse físico e emocional.

Além da missão assistencial, temos a função de formar pessoas dentro de uma lógica de cuidar mais humana e tecnicamente orientada. São mais de 200 profissionais formados todos os anos, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, gerontólogos e terapeutas ocupacionais, que atuarão nos diversos sistemas de saúde, provendo cuidado de excelência que aprenderam na UFSCar.

Finalmente, a Covid-19 demonstrou a importância da ciência para sociedade. A maior parte das pesquisas que validaram medicamentos e vacinas para combate à pandemia foi desenvolvida em hospitais universitários, como o da UFSCar. Os esforços dos pesquisadores possibilitaram a superação da crise e o retorno à normalidade. Atualmente, acontecem mais de 40 projetos de pesquisa no HU-UFSCar, que contribuirão para o avanço da ciência e, consequentemente, do cuidado oferecido aos pacientes.

