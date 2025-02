HU participa da GAPE em São Paulo

O HU-UFSCar, referência em ensino, pesquisa e assistência à saúde, tem se dedicado à implementação do Lean nas Emergências desde outubro de 2024. O hospital é um dos participantes do projeto sob a mentoria do Hospital Moinhos de Vento, que orienta as equipes na aplicação da metodologia Lean para aprimorar os processos assistenciais.

O grupo que participou da GAPE é formado pelos profissionais Rita Cassia Ismail, Erick Sobral Porto, Elizelaine Cicogna, Christiane Barbosa, Nilvanne Almeida e Kléber Soares.

“Nós, do HU- UFSCar tivemos uma participação extremamente enriquecedora e significativa no evento GAPE. Durante o evento, foi possível observar nosso empenho e dedicação na busca por soluções inovadoras e eficientes para os desafios enfrentados no contexto da gestão de emergências. A troca de experiências e conhecimentos com especialistas na área e profissionais de outras instituições, aliados à aplicação de princípios Lean, trouxe contribuições valiosas para o aprimoramento das práticas hospitalares. Acredito que voltamos ainda mais comprometidos com a melhoria contínua, e buscaremos formas de desenvolver estratégias que otimizem o atendimento, reduzam desperdícios e garantam a qualidade dos serviços prestados na Unidade de Urgência e Emergência do hospital. O evento não apenas fortaleceu a nossa capacitação técnica, mas também criou um ambiente de colaboração, incentivando o engajamento de todos na implementação de processos mais eficazes".

A participação no GAPE foi um marco importante no processo de transformação da gestão hospitalar no HU-UFSCar, refletindo o compromisso com a excelência e a constante evolução dos cuidados prestados aos pacientes” declara Christiane Barbosa, chefe da Divisão de enfermagem do HU-UFSCar.

A importância do Lean no HU-UFSCar



O projeto Lean nas Emergências faz parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (Proadi-SUS) e conta com a expertise de hospitais de excelência, como Hospital Sírio-Libanês, Hospital Israelita Albert Einstein, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Beneficência Portuguesa, Hospital do Coração e Hospital Moinhos de Vento.

No HU-UFSCar, a aplicação do Lean tem como foco:



- Redução da superlotação no atendimento de urgência e emergência

- Otimização do tempo de permanência dos pacientes

- Melhoria na gestão dos fluxos hospitalares

- Atendimento mais ágil e seguro para a população atendida pelo SUS

Durante o GAPE, os representantes do HU-UFSCar tiveram a oportunidade de compartilhar experiências e absorver conhecimentos que fortalecerão ainda mais a implementação do projeto no hospital.