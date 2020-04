HU orienta sobre retirada de exames e atendimento no ambulatório

Crédito: Divulgação

O Hospital Universitário "Prof. Dr. Horácio Carlos Panepucci" (HU) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em virtude da pandemia do novo coronavírus, alterou a entrada de pessoas em suas instalações. Neste cenário, também houve alteração na entrega de resultados de exames e no acompanhamento de pacientes no ambulatório de especialidades.

Pacientes que fizeram exames no HU poderão retirar os resultados, a partir do dia 9 de abril, na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência. Os pacientes que são acompanhados no ambulatório de especialidades do Hospital podem esclarecer dúvidas e solicitar a troca de receita médica através do Alô HU, pelo telefone (16) 3509-2498, que atende de segunda a sexta, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas.

