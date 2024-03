HU implanta nova forma de confirmação de consultas e orienta usuários sobre o procedimento

SIGA O SCA NO

Hospital Universitário da UFSCar - Crédito: Foto: CCS-UFSCar

O Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos informa que implantou um novo sistema de mensagem para consultas e solicita que os usuários realizem a confirmação respondendo às mensagens pelo telefone celular.

O serviço de envio de mensagem foi adotado pelo HU para melhorar o fluxo de tempo, comunicação e recursos entre Hospital e paciente. As mensagens enviadas por SMS passam a ser utilizadas para agendamento de consultas, exames e cirurgias no Hospital. Na mensagem enviada, o usuário recebe seu nome completo, data e horário agendado. Ele deve responder ao SMS com o número 1 para confirmação; 2 para não confirmar; e 3 para reagendar.

É importante reforçar que os atendimentos e procedimentos ofertados pelo HU são totalmente gratuitos, inseridos no Sistema Único de Saúde (SUS). Caso o usuário receba mensagem cobrando algum valor pelo serviço prestado, deverá denunciar na Ouvidoria do Hospital, através do portal www.falabr.cgu.gov.br.

