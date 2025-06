HU economiza até 30% na conta de luz

O Hospital Universitário da UFSCar (HU-UFSCar) protagonizou uma importante transformação ao migrar, em 2025, para o Ambiente de Contratação Livre (ACL) — o chamado Mercado Livre de Energia. A mudança representa uma economia histórica: 30,9% na fatura de março e 26,1% em abril, em comparação ao modelo anterior, o mercado cativo.

Esse avanço reflete mais do que números: representa um compromisso institucional com a gestão eficiente dos recursos públicos e a preservação ambiental.

"No modelo tradicional (mercado cativo), os consumidores são obrigados a comprar energia de uma distribuidora local, pagando tarifas reguladas e com pouca flexibilidade. Já no ACL, o HU-UFSCar passou a negociar diretamente com fornecedores, definindo as melhores condições de preço, prazo e, principalmente, escolhendo fontes limpas e renováveis, como energia solar e eólica", explica Leandro Azeka, engenheiro eletricista do HU-UFSCar.

Ainda de acordo com Leandro, esse novo modelo não só garantiu mais autonomia e previsibilidade financeira, como também reforçou a política de sustentabilidade ambiental. “A migração para o mercado livre foi acompanhada de uma série de ações internacionais de eficiência energética, coordenadas pela Comissão Interna de Conservação de Energia (CICE) do hospital”, acrescenta.

A Comissão Interna de Conservação de Energia é uma das diretrizes de qualidade hospitalar e tem como ações:

-Instalação de sensores de controle para presença automática de iluminação em corredores e sanitários.

- Modernização dos elevadores, priorizando eficiência energética e uso inteligente.

-Substituição de aparelhos de climatização por modelos com tecnologia inverter, que consomem menos energia.

- Campanhas de uso consciente do ar condicionado e instalação de umidificadores, aumentando a eficiência das UTAs.

-Configuração de computadores para modo econômico.

- Atuação permanente dos serviços terceirizados em rondas de conscientização e fiscalização

Essas ações reforçam o HU-UFSCar como um exemplo de hospital público inovador, que também é gestão responsável de recursos, eficiência operacional e compromisso ambiental.

Ao economizar significativamente na conta de energia, o hospital demonstra como o setor público pode ser protagonista na sustentabilidade, investindo em soluções que reduzam o impacto ambiental e otimizem os serviços de saúde.

“Cada quilowatt economizado é também um investimento em mais qualidade de assistência, ensino e pesquisa”, reforça Leandro, coordenador da equipe da Comissão Interna de Conservação de Energia.

