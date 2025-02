HU celebra formatura dos Programas de Residência Médica

Cerimônia com formandos, familiares e profissionais do HU - Crédito: Acervo HU

No último dia 21 de fevereiro, o Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos, vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), realizou a cerimônia de formatura das residências em Clínica Médica e em Medicina da Família e Comunidade. O evento aconteceu no anfiteatro Bento Prado Júnior da UFSCar, com a presença de familiares, amigos e docentes.

"A residência médica não é só um rito de passagem para as pessoas que estão aqui. A residência médica é um dos pilares da construção de uma saúde de excelência no nosso país. Sem residência médica, nós não teremos medicina de qualidade", declarou o Chefe da Divisão Médica do HU-UFSCar, Humberto Sadanobu, que também é professor do Departamento de Medicina (DMed) da Universidade.

Também participaram da mesa solene a Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos, Crislaine Aparecida Mestre; a Coordenadora do Núcleo UFSCar-Saúde da Pró-Reitoria de Extensão, Alana de Paiva Nogueira Fornereto; e a Coordenadora da Comissão de Residência Médica da UFSCar e do Programa de Residência Médica em Clínica Médica, Silvana Gama Florencio Chachá. A Reitora da UFSCar, Ana Beatriz de Oliveira, gravou um vídeo especial para o evento. Antes da cerimônia, houve um momento cultural com a apresentação do grupo "Os choristas", formado por integrantes da Universidade.

Durante os discursos, um sentimento de gratidão e aprendizado tomou conta do auditório. "Descobrimos que ser clínico vai muito além do diagnóstico e do tratamento. Significa enxergar o paciente como um todo, oferecer abrigo e ser um porto seguro em momentos de fragilidade. Aprendemos com os melhores o verdadeiro significado da empatia no nosso HU", declarou emocionada a oradora da turma de Clínica Médica, Olívia Silva Zanetti.

A solenidade também foi marcada pela saudade. Durante os discursos, em vários momentos foi mencionada a lembrança da médica Mayara Malaman Cavaretti, profissional do HU-UFSCar que acompanhava de perto a jornada da turma. Cavaretti faleceu tragicamente em um acidente automobilístico em maio de 2024, enquanto se deslocava para Ribeirão Preto após um plantão. Sua ausência foi sentida por todos, e seu legado de dedicação e cuidado com os pacientes continuará presente na memória dos profissionais que tiveram o privilégio de aprender com ela.

Os médicos especialistas em Clínica Médica pela UFSCar concluintes em 2025 são André Luís Roque Maretto, Felipe Augusto Santos Nunes, Olívia Silva Zanetti e Raquel Asperti Hoffman. Em Medicina da Família e Comunidade, a especialista é Taíza Bernardes Silva.

A Medicina da Família e Comunidade (MFC) é uma especialidade que representa um marco na trajetória de médicos que escolheram estar na linha de frente do cuidado integral à saúde atuando em contextos que vão desde unidades básicas de saúde até ações comunitárias, sempre com o compromisso de prevenir, tratar e melhorar a qualidade de vida da população, acompanhando famílias ao longo das fases da vida e promovendo saúde de forma humanizada e resolutiva.

"Pela residência, eu fui do Sul do país, de - 5ºC, ao Nordeste, a quase 40ºC, nos estágios eletivos com populações vulneráveis e como é enriquecedor furar a bolha e ir vivenciar outras culturas, outros modos de se fazer MFC. Nada disso seria possível se não fossem os preceptores, docentes, supervisores, coordenadores, orientadores, pacientes, equipes assistenciais, gestores de todos esses espaços e serviços que contribuíram imensamente na formação da médica de família e comunidade que quero ser e que, pelo jeito, me torno oficialmente hoje. Viva os programas de residência! Viva a Medicina de Família e Comunidade! Viva o SUS!", pontuou Taíza Bernardes Silva, a mais nova médica especialista em MFC.

Leia Também