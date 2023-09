Hospital Universitário realiza Semana de Preceptoria nos dias 28 e 29 e setembro

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar), administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), tornou público, na última sexta-feira (25), o edital de chamada pública para captação de patrocínio para a doação de brindes e materiais de divulgação para a "I Semana de Preceptoria do HU-UFSCar: Valorização e Reconhecimento do Preceptor", que será realizada nos dias 28 e 29 de setembro de 2023.

Serão aceitas propostas até as 23h59 do próximo dia 6 de setembro, que deverão ser enviadas para o e-mail elaine.gomes@ebserh.gov.br, conforme consta em edital, acessível em https://encurtador.com.br/otHL1. Os interessados poderão promover o apoio por meio material gráfico, brindes, serviço de iluminação e decoração, entre outros.

O referido edital rege-se, no que couber, pela Lei n.º 13.303, de 30 de junho de 2016, no Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh e no Decreto nº 9.764, de 11 de abril de 2019 e são observados os princípios que regem a Administração Pública.

Evento

A Semana é promovida pela Comissão de Preceptores do HU-UFSCar e tem como objetivo valorizar e reconhecer a importância dos preceptores na formação de estudantes, promovendo momentos de aprendizado, troca de experiências e bem-estar. A programação terá palestras e atividades abertas aos colaboradores do Hospital.

