Hospital Universitário inicia obras que contam com mais de R$ 23 milhões em recursos do Programa de Aceleração do Crescimento

Obras permitirão crescimento da capacidade de atendimento do Hospital

A partir do próximo dia 18 de dezembro o Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar), instituição vinculada à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), iniciará uma série de obras que contarão com o investimento de R$ 23.880.000,00 oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 3) do Governo Federal.

Com o recurso, serão inauguradas as áreas das unidades de Clínica Cirúrgica e Clínica Médica, salas de apoio da torre norte no bloco C (1º e 2º andar), Hospital Dia do bloco C, hemodinâmica, duas salas cirúrgicas, UTI coronariana e hemodiálise do bloco B.

De acordo com a Gerente Administrativa do HU-UFSCar, Solange Alves de Melo, com as obras do PAC 3, serão entregues 4.259,40 m², que possibilitarão o aumento de atendimento mensal para 180 internações ao mês em hospital dia, 184 internações ao mês em enfermarias e 51 internações ao mês em terapia intensiva.

"O HU-UFSCar irá ampliar de forma significativa sua capacidade de atendimento à população de São Carlos e possibilitará, também, a realização de procedimentos complexos, como neurocirurgia e cirurgia cardíaca. Além disso, serão inaugurados novos serviços", afirma a gestora. A previsão do término das obras é para maio de 2026.

