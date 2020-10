Hospital Universitário inaugura centro cirúrgico, laboratório e agência transfusional

Crédito: HU-UFSCar

Um marco na área da saúde de São Carlos e região. O Hospital Universitário da Universidade Federal São Carlos (HU-UFSCar) inaugurou o Centro Cirúrgico, Agência Transfusional e o Laboratório de Análises Clínicas. Com os novos espaços, o HU-UFSCar amplia a assistência de excelência para a população de São Carlos e a prática para estudantes da UFSCar.



A inauguração aconteceu na quarta-feira (07), com a participação da reitora da UFSCar, Wanda Hoffmann; do presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Oswaldo de Jesus Ferreira; do diretor de Administração e Infraestrutura da Ebserh, Erlon Dengo; do coordenador de Infraestrutura Física e Tecnológica da Ebserh, Marcio Borsio; da superintendente do HU-UFSCar, Ângela Leal, médicos, estudantes e colaboradores do Hospital Universitário.



Com a entrega dos novos espaços, o HU-UFSCar amplia a quantidade e a qualidade dos serviços prestados aos pacientes. "Vamos aumentar de forma significativa a oferta de serviços, principalmente de cirurgias. O novo centro cirúrgico vem preencher uma lacuna e atender uma demanda de saúde em São Carlos. O laboratório de análises clínicas nos dará uma grande autonomia e economia, esse era um serviço terceirizado. E a agência transfusional, além da autonomia, é uma exigência legal", afirmou Ângela Leal.



O investimento de R$ 10,8 milhões foi realizado pelo Ministério da Educação (MEC) e pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), por meio do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf). O valor inclui também a obra da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e o Centro de Material e Esterilização (CME), inaugurados em maio e julho, respectivamente.



"Nós temos uma dupla missão nos nossos hospitais universitários: ensino de qualidade e assistência à saúde. Então é muito importante que a nossa infraestrutura seja adequada para cumprirmos nossa dupla tarefa", afirmou o General Oswaldo de Jesus Ferreira, presidente da Ebeserh. Durante a visita ao HU-UFSCar ele destacou o papel dos HUs na pandemia: "demonstramos a importância dos hospitais universitários no atendimento da população. Em muitos locais, fomos referência nesse atendimento. Nosso pessoal foi forte e foi bravo no cumprimento dessa tarefa".



Nos últimos anos o HU-UFSCar se transformou, com um forte crescimento na quantidade e na qualidade dos serviços. As internações saltaram de 944 em 2016 para 2.310 em 2019. Além das 2.310 internações, em 2019 foram realizados mais de 25 mil atendimentos de urgências e emergências, e mais de 11 mil consultas ambulatoriais.



Em 2016, o HU-UFSCar tinha apenas 3 ambulatórios de especialidades; 4 anos depois a população conta com 43 ambulatórios. O número de exames oferecidos duplicou entre 2016 e 2020. Atualmente, 14 tipos de exames são feitos no HU, entre eles tomografias, eletrocardiograma, ultrassonografia, mamografia, endoscopia, alguns ecocardiogramas e a angiotomografia.



O HU-UFSCar ainda conta com atendimento pediátrico 24 horas e várias especialidades pediátricas. É cenário de prática para alunos de 11 cursos. Atualmente conta com 40 projetos de pesquisa em andamento, internato e residência médica em 4 áreas: pediatria, ginecologia, clínica médica e ortopedia.



Com a inauguração das novas instalações - centro cirúrgico, laboratório de análises clínicas, agência transfusional, UTI e centro de esterilização - o HU-UFSCar se torna um hospital de referência na região, e de suma importância para a formação de profissionais e para o atendimento à população.



"Toda a equipe, do HU e da UFSCar, está de parabéns. Temos um hospital que nos dá muito orgulho. A equipe não mediu esforços para buscar recursos e aplicá-los de maneira eficiente. O resultado podemos ver na formação de pessoas, no desenvolvimento de pesquisas e em uma melhor assistência à população de São Carlos e região. Assim, avançamos a fronteira do conhecimento e melhoramos a vida das pessoas", concluiu a reitora da UFSCar, Wanda Hoffman.



Confira a reportagem em vídeo da inauguração das novas instalações do HU-UFSCar pode ser conferida no facebook @reitoriaufscar no link https://www.facebook.com/reitoriaufscar/videos/812049856220099/

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também