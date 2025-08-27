Hospital Universitário expande projeto de humanização e segurança no atendimento

Projeto conta com o envolvimento de toda a equipe do HU (Foto: Acervo CCS-UFSCar) -

O Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), segue avançando na implantação do seu Modelo de Cuidado, baseado em princípios como atenção centrada na pessoa, interprofissionalidade e altos padrões de segurança e qualidade. A Unidade de Clínica Médica e Cirúrgica foi a primeira a receber o projeto, que será expandido para outras áreas do hospital, incluindo a Unidade da Criança e do Adolescente.

A gerente de atenção à saúde do HU-UFSCar, Valéria Cristina Gabassa, explica que a criação desse projeto se deve ao fato de o hospital ter como missão ofertar cuidado assistencial de excelência que seja referência para São Carlos e região, despertando a necessidade de discuti-lo com a equipe e construir, de forma interdisciplinar, como deve se dar esse cuidado. “A participação da comunidade hospitalar na construção da Declaração do Modelo de Cuidado foi fundamental e 100% das sugestões foram incorporadas à proposta final, que deve ser publicada e fixada em locais de grande visibilidade para os usuários e trabalhadores, sendo essa declaração uma fonte de inspiração de como devemos proceder ao longo do atendimento aos nossos pacientes”, afirmou a gerente.

De acordo com a enfermeira Daniela Botossi Ciomini, que participou da implantação na unidade piloto, o processo “tem feito toda a equipe envolvida repensar sobre a assistência prestada ao paciente, incluindo a expectativa dele e de seus familiares no planejamento do cuidado”.

Entre as melhorias já percebidas, Daniela destaca:

- instituição do round interprofissional;

- reestruturação da visita multidisciplinar;

- ajustes na transição do cuidado de enfermagem.

Segundo ela, “a construção de um plano terapêutico centrado no paciente resulta em um cuidado mais completo e humanizado”.A próxima etapa do projeto será na Unidade da Criança e do Adolescente, onde a chefe da unidade, Aline Landim Ramos, afirma que a expectativa é “qualificar a atenção à saúde infantojuvenil, fortalecendo o vínculo entre equipe, usuários e famílias, e ampliando a resolutividade por meio da organização dos processos de trabalho, do acolhimento com escuta qualificada e da estratificação de risco”.

Entre os desafios, Aline aponta a necessidade de adaptação das rotinas de trabalho, investimento em formação continuada, alinhamento de fluxos e comunicação efetiva. Ela também considera essencial a integração com outros serviços da rede e a consolidação de mecanismos de monitoramento e avaliação contínua, respeitando as particularidades da unidade e os recursos disponíveis.

