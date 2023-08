Hospital Universitário da UFSCar terá cerca de R$ 24 milhões do novo PAC para investir em obras

O novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado pelo Governo Federal na última sexta-feira, 11/8, trouxe uma importante novidade. Pela primeira vez, os hospitais universitários federais receberão um investimento para melhorar e ampliar o atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como aumentar sua capacidade de ensino, pesquisa e inovação. O investimento totaliza R$ 1,5 bilhão no período 2024-2027, verba que será gerida pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal que administra o Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

No HU-UFSCar, o valor liberado pelo PAC é de cerca de R$ 24 milhões, valor que será investido em obras para construção da UTI Coronariana, Unidade de Hemodinâmica, Hospital-dia, Setor de Hemodiálise Ambulatorial e do Centro de Parto Normal. Além disso, os recursos possibilitarão a finalização de 91 novos leitos de enfermaria, bem como a reestruturação da Unidade de Apoio Diagnóstico e da Unidade de Urgência e Emergência.

Para o superintendente, Fábio Neves, "esses recursos possibilitarão a ampliação da rede de atenção à saúde do SUS em linhas de cuidado muito carentes na região, como a dos pacientes portadores de insuficiência renal crônica e aqueles com doenças cardiovasculares. É motivo de muita satisfação ver os hospitais universitários federais, finalmente, ganharem destaque no orçamento da União, condizente com o seu importante papel junto à população usuária do SUS e à formação de profissionais da saúde".

"O Brasil entra em uma nova fase de investimentos na saúde para melhorar a vida da população e a Ebserh faz parte desse esforço", afirmou o presidente da estatal, Arthur Chioro.

Mais investimentos

As intervenções por meio do PAC contemplarão todos os hospitais da Rede Ebserh, incluindo aqueles que, no momento, se encontram em fase de negociação para serem incorporados à Rede, o que inclui o Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (CH-UFRJ), da Universidade Federal de Lavras (HU-UFLA), em Minas Gerais, Universidade Federal de Roraima (HU-UFRR) e da Universidade Federal do Acre (HU-UFAC). Estes dois últimos estados, inclusive, ainda não tinham unidades vinculadas e se somarão às 41 geridas pela empresa pública.

"Os investimentos do Programa consolidam a atividade da Ebserh, de modo que agora todos os estados possam usufruir de um modelo de gestão que tem funcionado desde a fundação da Empresa, bem como solidificam o trabalho já realizado pela nossa rede, melhorando o ambiente em que nossos profissionais exercem suas atividades e o usuário do SUS desfruta dos nossos serviços", ressalta Arthur Chioro.

Fazem parte da aplicação dos recursos do PAC a reconfiguração e reestruturação de prédios antigos, alguns deles quase centenários, que necessitam de melhorias, reforços estruturais, mudança de fluxos internos, para que as necessidades do perfil assistencial sejam atualizadas. A grande maioria das obras foi elencada de forma estratégica, estando vinculada ao incremento na assistência e à ampliação da oferta assistencial para a população do município onde o hospital está localizado, conforme explicou a diretora de Administração e Infraestrutura, Odete Gialdi.

A aplicação dos investimentos projeta as unidades da Ebserh para a manutenção da prestação de um serviço com excelência em longo prazo. "Nós precisamos, além de resolver as questões mais imediatas dos hospitais, pensá-los para o futuro. Muitas dessas intervenções que estamos fazendo hoje, através do PAC, também possibilitam que esses hospitais tenham uma nova reconfiguração física e tecnológica, para que daqui a 20 anos eles estejam ainda em condições de seguir funcionando e atendendo à população com qualidade", detalhou Gialdi.

Sobre a Ebserh

Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 41 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.