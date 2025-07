Hospital Universitário da UFSCar oferece 43 vagas para Residências por meio do Enare

(Foto: Divulgação Enare) -

As inscrições para o Exame Nacional de Residência (Enare) seguem até a próxima sexta-feira, dia 18 de julho. São 7.060 vagas (das quais, 153 para reserva militar). A prova está prevista para acontecer no dia 19 de outubro. O Enare é uma iniciativa da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), instituição vinculada ao Ministério da Educação (MEC).

No Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), vinculado à Rede Ebserh, são oferecidas 43 vagas, tanto para Residência Médica quanto Multiprofissional, em 22 programas. Na Residência Médica, são oferecidas vagas nas especialidades de Pediatria (quatro), Psiquiatria (quatro), Clínica Médica (quatro) e Medicina de Família e Comunidade (duas).

Já na Residência Multiprofissional, os programas contemplam diversas áreas da Saúde. No programa de Atenção à Saúde do Adulto e Idoso, há vagas para profissionais de Serviço Social, Enfermagem, Psicologia, Nutrição, Fisioterapia, Farmácia e Terapia Ocupacional (uma vaga para cada profissão). No programa de Saúde Mental, são três vagas para cada uma das seguintes áreas: Psicologia, Terapia Ocupacional, Enfermagem e Serviço Social. Já o programa de Saúde da Família oferece vagas para Terapia Ocupacional (uma), Fisioterapia (uma), Serviço Social (uma), Enfermagem (duas), Nutrição (uma), Psicologia (duas) e Odontologia (duas).

No total, o exame oferece 11.388 vagas de Residências Médicas, Uniprofissionais e Multiprofissionais, com 237 instituições participantes, o que representa aproximadamente 28% a mais de vagas oferecidas em comparação com a última edição.

A edição do Enare deste ano traz novidades: além de instituições públicas, instituições privadas com ou sem fins lucrativos que oferecem Programa de Residência Médica e/ou Programa de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde, reconhecidas pelo MEC e que possuíam vagas autorizadas com financiamento de bolsas. A lista de instituições participantes, a tabela de vagas e o edital do Enare podem ser acessados pelo link .

O Enare 2025 será constituído por única etapa obrigatória, de caráter eliminatório e classificatório - exame escrito (prova objetiva), que corresponderá a 100% da nota final.

Outra mudança deste ano é a integração com o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed). O Enamed será realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em parceria com a Ebserh, e seu resultado poderá ser utilizado no âmbito do Enare para as especialidades médicas de acesso direto. Trata-se de exame obrigatório para todos os estudantes de Medicina concluintes do curso, que poderão optar por utilizar o resultado no Enare para os programas de Residência Médica de acesso direto.

Profissionais médicos já formados também poderão se inscrever no Enamed, caso tenham interesse em utilizar os resultados no Enare para as especialidades médicas de acesso direto. Para isso, é necessário inscrever-se no Exame Nacional de Residência e pagar uma taxa de inscrição, exceto para os casos de isenções previstas no edital do candidato.

Os candidatos que concorrerem às vagas de Residências Multiprofissionais e em Área Profissional da Saúde, ou às vagas de Residências Médicas de pré-requisito, área de atuação e ano adicional, irão realizar as provas do Enare, como nas edições anteriores.

Candidatos às vagas de Residência Médica de acesso direto realizarão a prova do Enamed. Clique aqui e acesse o edital .

