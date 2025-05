Hospital Universitário dá início à implantação de melhorias na gestão da unidade

Funcionários do HU durante a capacitação. Foto: Divulgação -

Por meio de uma ação conduzida pelo Departamento de Engenharia de Produção da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) da USP está em andamento o treinamento de implantação do Lean Healthcare no Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar).

A iniciativa, que começou no segundo semestre do ano passado, é voltada à melhoria da eficiência operacional da unidade hospitalar e vem sendo aplicada pelo Grupo de Estudos e Pesquisas de Modelagem e Simulação de Sistemas Industriais (GEPMSSI). As atividades são realizadas pelo professor Francisco I. Giocondo César, pós-doutorando, com apoio dos estudantes Caroline Martos Silva e Fernando Diniz, do 5º período do curso de Engenharia de Produção, sob coordenação do professor Walther Azzolini Júnior, do mesmo Departamento.

A proposta visa promover a adoção de práticas baseadas nos princípios do Lean, metodologia reconhecida internacionalmente por sua capacidade de eliminar desperdícios, otimizar processos e gerar mais valor para pacientes e profissionais de saúde.

O processo de implantação no HU-UFSCar teve início com a metodologia 5S, voltada à organização e padronização dos ambientes de trabalho, e seguirá com a aplicação de outras metodologias do Lean Healthcare, conforme o planejamento estratégico desenvolvido pela equipe técnica.

Segundo o professor Giocondo, inicialmente, o projeto Lean Healthcare será implantado no setor de Pronto Atendimento do Hospital. No entanto, a proposta é expandir essa metodologia para outras áreas do hospital, visando a integração dos setores como partes de uma cadeia produtiva interdependente. Entre as próximas áreas previstas para receber o projeto estão: Centro Cirúrgico, Farmácia Central, UDIDE - Unidade de Imagem, Clínica Médica, entre outras.

A implantação do Lean Healthcare envolve um processo mais longo e se trata de uma transformação feita de forma gradual, que visa a mudança da cultura organizacional. Serão aplicadas diferentes metodologias conforme as necessidades identificadas. Entre os métodos utilizados estão o A3, voltado para a solução de problemas; o Kanban, que organiza o fluxo de materiais; e o Six Sigma, focado em ajustes e otimização de processos. A natureza do Lean Healthcare é contínua e não possui um ponto final definido, pois seu objetivo é promover a melhoria constante. Por esse motivo, um funcionário do hospital acompanha a implantação e evolução dessa cultura, contribuindo para que as práticas Lean sejam constantemente reforçadas e integradas à rotina da instituição.

O treinamento e a implantação contam com o forte apoio da direção do HU-UFSCar, fator essencial para o sucesso da iniciativa. A expectativa é que os resultados possam ser observados tanto na melhoria do ambiente hospitalar quanto no aprimoramento dos fluxos de atendimento e na maior satisfação dos usuários e colaboradores da instituição.

Internamente, o projeto já está sendo ampliado para outras áreas do hospital. No âmbito externo, ele poderá ser replicado em qualquer outro ambiente de saúde, desde clínicas, postos de saúde, e outros hospitais mais especializados.

Atualmente, o Lean é uma filosofia de gestão amplamente aplicável a qualquer setor da economia, incluindo serviços, indústrias, agronegócio, instituições públicas e privadas. O pensamento Lean, apesar de ter sido criado em um ambiente industrial, já ultrapassou seus limites e seus princípios podem ser adaptados a diferentes contextos.

