Hospital Universitário altera procedimentos para contenção da Covid-19

O Hospital Universitário Dr. Horácio Carlos Panepucci (HU) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) alterou o protocolo de atendimento e os horários de visitas e da troca de acompanhantes por tempo indeterminado, em virtude da importância da contenção da transmissão do novo Coronavírus. Além disso, o Hospital criou um canal de comunicação para esclarecimentos sobre a Covid-19.

Como medidas de prevenção e controle hospitalar da Covid-19, foram elaborados Plano de Contingência e Protocolo de Atendimento internos a partir das recomendações oficiais do Ministério da Saúde. Esses protocolos são dinâmicos e constantemente atualizados para os profissionais do Hospital.

As consultas e exames agendados que não configuram urgência estão cancelados. Os novos horários de visita para pacientes internados também foram modificados: Internação de crianças, das 18 às 19 horas; Internação de adultos, das 14 às 15 horas. As visitas ficam restritas a uma hora por dia, sendo permitido apenas um visitante para cada paciente. As visitas na Unidade de Emergência estão suspensas.

Em relação à troca de acompanhantes, o HU determina que fica restrita a duas trocas diárias (entre 8 e 21 horas) e permitidos acompanhantes apenas em casos legalmente previstos (pacientes com idade igual ou superior a 60 anos, menores de 18 anos e pessoas com deficiências). Estão proibidas a entrada de pessoas com alimentos e pertences; de visitantes e acompanhantes com idade a partir de 60 anos; e de visitantes e acompanhantes com sintomas gripais, como febre, tosse, coriza e falta de ar. Os pacientes em isolamento continuam com restrições específicas. O HU-UFSCar está informando pacientes, visitantes e acompanhantes sobre as mudanças.

O HU orienta que somente casos urgentes e relacionados a internações se dirijam ao Hospital, visando preservar o ambiente hospitalar e a segurança dos grupos com maior risco de contaminação pelo Coronavírus, como maiores de 60 anos e pessoas com doenças crônicas (hipertensos, diabéticos, com enfisema pulmonar e em uso de medicações imunossupressoras).

Alô HU-UFSCar

O HU-UFSCar disponibiliza um canal de comunicação para a população tirar dúvidas sobre a infecção pelo Coronavírus. Um profissional da saúde presta esclarecimentos pelo telefone (16) 3509-2498, de segunda a sexta, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas.

