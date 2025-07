Hospital da Unimed São Carlos realiza captação de órgãos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação

No dia 28 de junho, o Hospital Unimed São Carlos – Unidade I foi cenário de um gesto de amor ao próximo. Em um momento de imensa dor, uma família escolheu transformar a perda em esperança. Foi realizada a captação de órgãos de uma pessoa de 59 anos diagnosticada com morte encefálica (ME).

A Unimed São Carlos possui a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) que é responsável por organizar o protocolo assistencial de doação de órgãos dentro do hospital, garantir a cobertura de óbitos para possível doação e notificar e registrar todos os casos de diagnóstico de morte.

A Comissão acompanha e realiza todo o processo, desde o diagnóstico de ME até sua finalização e durante todo este tempo os familiares são envolvidos e informados etapa por etapa.

A Comissão conta com uma equipe multiprofissional, sendo eles: o médico Fábio Vasilceac; a psicóloga Jaqueline M. Triani; a assistente social Gleice Lima Balan; e a equipe de enfermagem formada por Priscilla Kiyota, Tatiane Santiciolli, Maria Thereza Lazzarini, Fernanda de Almeida Maria, Daniele Arruda, Kelly Lemes e Luís Biffi.

“Para a Unimed São Carlos é um momento de extrema importância, pois entendemos que a captação de órgãos e o transplante possibilitam uma chance de vida para uma pessoa que necessita de um órgão. Agradecemos aos familiares que têm essa conscientização da importância deste ato e toda equipe do nosso Hospital que possibilita esse ato de amor”, comentou o presidente, Bolívar Soares Mendjoud.

Leia Também