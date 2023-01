Hospital da Unimed São Carlos realiza a primeira captação de múltiplos órgãos do ano

Equipe multidisciplinar do Hospital Unimed que acompanhou a captação de órgãos - Crédito: divulgação

Na noite do dia 23 de janeiro, o Hospital da Unimed São Carlos – Unidade I teve a primeira captação do ano de múltiplos órgãos para transplante. As doações do fígado e rins foram autorizadas pela família de uma paciente de 50 anos.

Em um gesto de solidariedade e generosidade, a família autorizou o início do processo de captação e doação dos órgãos. A intervenção para a retirada dos órgãos foi realizada na sala cirúrgica do Hospital da Unimed – Unidade I, durou seis horas e foi realizada pelos médicos da da Organização de Procura de Órgãos e Tecidos (OPO) de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Também esteve envolvida uma equipe multidisciplinar do Hospital Unimed composta pelo médico Ivan Linjardi, enfermeira responsável Maria Thereza Bugalho Lazzarini, enfermeira Tatiane Carrilho Santicioli, enfermeiro Luis Henrique P. Biffi, psicóloga Jaqueline Magalhães Triani e coordenadora de enfermagem Vanessa Marolla B. Antonio, que compõem a Comissão de Captação do Hospital Unimed, além dos anestesistas Gabriel Capellato e Wilder Ronaldo Trevelin e toda a equipe médica e de enfermagem do Centro Cirúrgico.

Os órgãos retirados foram transportados e serão transplantados sigilosamente, tendo como destino as cidades de Botucatu e Ribeirão Preto. A ação irá atender a pacientes que esperavam pela doação para terem uma melhor qualidade de vida.

Todo esse processo seguiu uma série de exigências e critérios. As informações foram repassadas para a família, que foi acolhida por profissionais das áreas de Enfermagem e de Psicologia da Unimed, permanecendo com ela durante todo o procedimento.

“A doação de órgãos é um gesto admirável por parte da família e do doador que comunicou a intenção em vida. A Unimed São Carlos tem orgulho em disponibilizar de uma equipe multidisciplinar altamente capacitada para situações como essa, com todo apoio médico e psicológico. Esse tipo de ação é um exemplo para a sociedade”, ressalta o Vice-Presidente Fabrizio Albertini.

Leia Também