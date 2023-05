Hospital da Unimed São Carlos é o primeiro da rede privada do Brasil a receber selo Angels Diamond

O Pronto Atendimento Adulto do Hospital Unimed São Carlos – Unidade I recebeu a certificação com o status Diamond do programa ESO Angels Awards. O status foi concedido por sua performance no atendimento a pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC). O Hospital é o primeiro da rede particular do Brasil a receber esse selo.

O médico Lucas Bonadio, um dos idealizadores do projeto, destacou a importância do selo: “Eu agradeço a todos, principalmente ao pessoal do Pronto Atendimento da Unimed São Carlos, pela conquista do selo diamante que é o maior reconhecimento no atendimento em AVC que existe. Somos o primeiro hospital privado do país a conquistar esse selo, que é almejado por muitas unidades hospitalares”.

Para o presidente da Unimed São Carlos, a conquista do selo vem ratificar a busca constante da Unimed São Carlos pela excelência no atendimento aos beneficiários. “Ser o único hospital privado do país a receber esse reconhecimento nos enche de orgulho e mostra o empenho e envolvimento de toda equipe de enfermagem e de médicos. Sempre buscamos aprimorar nossos processos e protocolos, tendo em vista a saúde e o bem-estar dos nossos clientes e esse é um desafio diário”.

Desde 2021, o Hospital da Unimed São Carlos – Unidade I está inserido na Angels Initiative, que é um projeto internacional, estabelecido pela Boehringer Ingelheim, que habilita hospitais em todo o mundo a atenderem pacientes com AVC. O ESO Angels Awards foi criado para reconhecer equipes e indivíduos comprometidos com a melhoria da qualidade na prática dos cuidados ao paciente acometido por AVC.

