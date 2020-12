Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (07/12/2020) para o seu signo

Áries

Você está confuso e vulnerável ao que se passa no relacionamento afetivo ou comercial. Tenha atenção com documentos e com negligências que o afeta grandemente. Você está em condição de assumir compromissos em equipe e envolvendo projetos.

Touro

É importante olhar para o campo financeiro e avaliar as condições com realidade e maturidade. O céu pede atenção com documentos e dependências financeiras. É momento para se posicionar de uma forma madura.

Gêmeos

Tenha atenção com informações distorcidas e com as relações próximas, principalmente aquelas que envolvem os parentes. Você está muito sensível e acumulando sentimentos que precisam ser explorados. O céu pede atenção com documentos e exige de você uma postura madura e firme.

Câncer

O cenário presente é confuso e precisa de ordem e compreensão. O céu aponta que documentos podem ser solicitados. Solte o passado e os ressentimentos, porque somente será possível enxergar a verdade. Você está em condições de assumir a vida em família ou com o imóvel.

Leão

Dê atenção especial às suas expectativas com filhos e com afetos. O cenário é confuso e você precisa analisar com atenção situações que não são claras. O mesmo pode acontecer com os amigos. Você está amadurecendo e crescendo grandemente com toda esta experiência.

Virgem

É preciso dar atenção ao modo como se comunica e leva informações a clientes e a pessoas do seu trabalho. O mesmo vale também para pessoas de sua convivência. Seja claro e fique atento a possíveis distorções e erros. Você está em condições de assumir o controle da situação por meio da maturidade.

Libra

Saia da postura de “dono da verdade” e reflita sobre como deve atuar com uma pessoa importante para o seu desenvolvimento. A leveza vai ajudá-lo a dar andamento aos seus projetos. O acúmulo de atividades é intenso, mas você está em condições de assumir suas responsabilidades.

Escorpião

A Lua Cheia revela que, para crescer, será preciso perder. Aceite as circunstâncias com sabedoria e assuma as responsabilidades da forma como devem ser. O cenário financeiro está confuso e documentos podem ser solicitados. A vida pede de você aceitação.

Sagitário

É nítido que as relações com pessoas seguem distorcidas e confusas. É preciso dar atenção a documentos e a estudos. O céu pede maturidade e confiança em pessoas que estão próximas e que desejam ajudá-lo.

Capricórnio

A vida pede que você encare com verdade e justiça as relações em família e o modo como deseja encarar o futuro. Saia da confusão! O céu pede atenção com documentos e informações que são distorcidas. Você está em condições de amadurecer a sua atuação e de perceber o que não era percebido.

Aquário

Percepção para a facilidade financeira, leitura e analise é necessário neste momento. Novas ideias no trabalho deverá mostrar alternativas. Na união, pode sentir que estão em uma fase muito importante..

Peixes

Dia ideal para conciliação e a continuação da construção de um mundo maior.Acredite no seu potencial e busque mais conhecimento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também