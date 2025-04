Horário especial do comércio para o Dia das Mães

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região (Sincomercio) e o Sindicato dos Empregados no Comércio de São Carlos e Região (Sincomerciários) autorizaram a extensão do horário de funcionamento do comércio varejista tradicional de São Carlos e Ibaté na sexta-feira (9), antevéspera do Dia das Mães, até às 22h.

No dia 1º de maio (quinta-feira), Feriado do Trabalhador, as lojas estarão fechadas.

Nos sábados (3 e 10 de maio), o comércio funcionará até às 17h.

O Dia das Mães é considerado a segunda melhor data para o comércio varejista, ficando atrás apenas do Natal.

Em 2024, as lojas de São Carlos e Ibaté também terão horário estendido até às 22h na antevéspera do Dia dos Pais (sexta-feira, 8 de agosto) e na Black Friday (sexta-feira, 28 de novembro).

Feriados – funcionamento até às 13h

No segundo semestre de 2025, está autorizada a abertura do comércio, das 9h às 13h, nos seguintes feriados:

19 de junho (quinta-feira) – Corpus Christi;

9 de julho (quarta-feira) – Revolução Constitucionalista de 1932;

15 de novembro (sábado) – Proclamação da República.

