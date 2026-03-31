HorÃ¡rio especial do comÃ©rcio em abril Ã© divulgado

CalÃ§adÃ£o de SÃ£o Carlos - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

O comércio de São Carlos já conta com o calendário de funcionamento especial para o mês de abril, trazendo datas e horários diferenciados que ajudam consumidores e lojistas a se programarem com antecedência. A divulgação foi reforçada pela Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC), que orienta a população a prestigiar o comércio local e organizar suas compras ao longo do mês.

De acordo com o cronograma divulgado, o comércio permanecerá fechado no dia 3 de abril, Sexta-feira Santa. Já nos sábados dos dias 4 e 11 de abril, as lojas funcionarão em horário especial, das 9h às 17h. No dia 21 de abril, feriado de Tiradentes, celebrado em uma terça-feira, o atendimento ocorrerá das 9h às 13h.

A presidente da ACISC, Ivone Zanquim, destacou que a divulgação antecipada dos horários facilita o planejamento tanto dos consumidores quanto dos empresários. Segundo ela, o calendário contribui para a organização da rotina e também valoriza o comércio local, setor fundamental para a geração de empregos e o fortalecimento da economia de São Carlos.

A dirigente ressaltou ainda que a entidade atua como parceira na comunicação dessas informações, mantendo lojistas e clientes informados, especialmente em períodos com datas diferenciadas de funcionamento.

A ACISC reforça, porém, que os horários do comércio são definidos oficialmente pelos sindicatos da categoria, por meio de Convenção Coletiva de Trabalho. Dessa forma, a entidade auxilia apenas na divulgação do calendário, sem interferir nas decisões relacionadas aos horários estabelecidos.

Para esclarecimento de dúvidas ou envio de sugestões sobre o funcionamento do comércio, o contato deve ser feito diretamente com os sindicatos responsáveis. O Sincomercio atende pelo telefone (16) 3372-5760, enquanto o Sincomerciários pode ser contatado pelo número (16) 3362-1257.

Com o calendário de abril já definido, a orientação é para que os consumidores se programem e aproveitem as datas disponíveis para realizar suas compras, contribuindo para o fortalecimento do comércio local e da economia do município.

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