Homônimo, são-carlense é confundido com autor de acidente fatal em Franca e é alvo de ameaças nas redes sociais

Acidente envolvendo caminhonete deixou uma pessoa morta - Crédito: GCN Franca

Desde a noite de domingo, 26, a vida do publicitário são-carlense Bruno Rodrigo Cintra, 26 anos mudou literalmente, da água para o vinho. Tudo porque é homônimo de uma pessoa que está envolvida em um acidente fatal em Franca. Para piorar, seria o responsável pela tragédia segundo as autoridades policiais e a imprensa daquela cidade.

Na tarde desta terça-feira, 28, Bruno entrou em contato em São Carlos Agora e buscou esclarecer todos os fatos e pedir a compreensão das pessoas que invadiram sua página no Facebook e digitaram mensagens de ódio e ameaças de morte.

Bruno disse que o acidente aconteceu na rodovia Ronan Rocha, em Franca, no sentido aeroporto/Unifran e seu homônimo estaria em uma Hilux e após a violenta colisão, um homem de 28 anos morreu na hora.

“Eu tinha uma Hilux também”, iniciou Bruno. “Mas no dia e hora do acidente eu estava em casa, em quarentena, com minha família. Desde o início da pandemia da Covid-19 nem sair de São Carlos eu sai”, justificou.

Bruno disse que as mensagens de ódio e ameaças de morte nas redes sociais iniciaram na noite de domingo mesmo e desde então sua vida virou de cabeça para baixo.

“Cheguei a fazer um boletim de ocorrência. Tudo isso tem influenciado minha vida. Não consegui nem sair para o trabalho. Minha família está tensa. Minha avó me liga toda hora. Pegaram a foto da minha Hilux, do meu rosto e jogaram em grupos de WhatsApp. Tentei explicar no Facebook que eu não tenho nada a ver com o acidente, mas não adiantou muito. As ameaças diminuíram, mas ainda incomodam. Queria ter apenas paz para seguir minha vida e deixar claro que quem causou o acidente foi um homônimo”, finalizou.

