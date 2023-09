Homenagens aos agentes de trânsito encerrou a Semana Nacional do Trânsito em São Carlos

Crédito: divulgação

Com homenagens aos agentes municipais de trânsito e palestra sobre atenção no trânsito, a Prefeitura de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), realizou na tarde desta segunda-feira (25/09), no auditório do Paço Municipal, o encerramento das atividades da Semana Nacional do Trânsito, comemorada todos os anos entre os dias 18 e 25 de setembro, conforme disposto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Com o tema “No trânsito, escolha a vida”, as mensagens para as Campanhas Educativas de Trânsito deste ano direcionaram as atividades para a mobilização da sociedade em busca de uma cultura de segurança no trânsito mais sólida e consistente.

Vale ressaltar que os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito empenham-se em suas atividades de educação, fiscalização e engenharia para, de forma conjunta, trabalhar na construção de vias e espaços mais seguros e sustentáveis ambientalmente.

Em São Carlos foram realizadas atividades como o Dia Mundial Sem Carro, comemorado em 22 de setembro, com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre o uso responsável dos veículos; passeio ciclístico noturno com a participação de mais de 300 ciclistas, exposição de carros antigos e orientações para motociclistas no Mercado Municipal, moto passeio com atividades no Kartódromo, homenagens pelo Dia Nacional do Agente de Trânsito e conscientizações sobre o Dia Nacional do Trânsito.

O evento de encerramento da Semana de Trânsito contou com a participação dos alunos dos segundos e terceiros anos da Escola Estadual “Aduar Kemel Dibo”, de palestra com a psicóloga perita do Detran e da Policia Federal, Lucy Barbagallo, sobre “Atenção 100% no trânsito” e do vereador Marquinho Amaral, presidente da Câmara Municipal de São Carlos, dos secretários municipais César Maragno (Transportes e Trânsito), Leandro Severo (Comunicação) representando o prefeito Airton Garcia, Lucinha Garcia (Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida), Samir Gardini (Segurança Pública), Debora Gonzalez, Dirigente Regional de Ensino, entre outros representantes da Policia Militar, agentes de trânsito, secretários adjuntos e diretores de departamento.

Cesar Maragno, secretário de Transporte e Trânsito, ressaltou que outra ação importante foi a campanha de segurança em duas rodas que teve se iniciou no mês de agosto e terá novas reuniões de capacitação de motociclistas. “O objetivo foi reconhecermos o importante trabalho dos nossos agentes de trânsito e desenvolvermos também ações que visem capacitação e a segurança para os motoristas, em especial os motociclistas, segmento onde tem ocorrido maior número de acidentes de trânsito”, disse.

O vereador Marquinho Amaral, presidente da Câmara Municipal, destacou que o Poder Legislativo tem sido parceiro da Secretaria de Transportes e Trânsito com realização de projetos em conjunto. “Na reforma administrativa foi feita uma mudança na nomenclatura, passando os conhecidos amarelinhos como agentes de trânsito e estamos lutando junto ao governo para que a partir do próximo ano, juntamente com o SINDSPAM, os agentes também possam receber, a exemplo da Guarda Municipal, a periculosidade por atividade de risco. Homenagear os agentes é um reconhecimento das atividades que eles realizam de sol a sol, chuva e nos momentos mais difíceis das enchentes, correndo risco de morte. Também trabalham em conjunto com a Policia Militar, que recentemente recebeu da Prefeitura bafômetros e decibelimetros, dando maiores condições de trabalho a todos. O objetivo de todos é diminuir os altos índices de acidentes com motociclistas.

Representando o prefeito Airton Garcia, o secretário municipal de Comunicação, Leandro Severo, parabenizou os agentes de trânsito pelo trabalho de apoio nos principais eventos, ações e obras da Prefeitura e lembrou que hoje no Brasil de cada 10 acidentes de trânsito, 6 demandam internações em UTI, por isso é de fundamental importância o desenvolvimento permanente de campanhas de orientação e prevenção de novos acidentes. “Parabenizo o trabalho dos colegas secretários e tenho certeza que todos nós estamos empenhados em devolver para a sociedade aquilo que ela espera que o poder público faça, oferecer serviços públicos de qualidade com empenho de todos”, finalizou.

