Homenagem a Makk da Banda Doce Veneno lota palco do Cemac

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

Todos os 250 lugares do Centro Municipal de Artes e Cultura (Cemac) ficaram ocupados na noite do último domingo, 7. Familiares, músicos, fãs e amigos foram homenagear Marciel Marcasso, o Makk, músico que faleceu ano passado e que por muitos anos fez parte de uma das bandas mais tradicionais de São Carlos, a Banda Doce Veneno.

A cerimônia foi organizada pela Secretaria Municipal de Esportes e Cultura que denominou oficialmente o palco das artes do CEMAC de “Marciel Marcasso – Makk”, uma homenagem ao músico que dedicou sua vida a arte de tocar guitarra e cantar.

“Homenagear Makk é dar valor ao trabalhador da arte e reconhecer que sua passagem pela terra marcou com alegria a vida de muitas pessoas”, disse Thiago de Jesus, secretário de Esportes e Lazer.

O vice-prefeito de São Carlos agradeceu a presença dos familiares e amigos e falou da carreira do músico. “Ele começou na Banda Doce Veneno em 1994, onde fez grandes amigos e desenvolveu uma carreira de quase 30 anos de sucesso. A denominação do palco, local onde se realizam apresentações culturais, artísticas e shows musicais, é uma homenagem apropriada ao músico que fez de sua vocação como guitarrista e cantor a sua profissão”, disse Edson Ferraz.

Mônica Marcasso, esposa e Manuela Marcasso, filha, estiveram presentes e acompanharam as dezenas de depoimentos de grandes guitarristas, músicos e produtores musicais que trabalharam ou acompanharam a carreira de Makk.

Diversos cantores e duplas da cidade se apresentaram no palco do CEMAC em homenagem ao músico, entre eles João Carlos e Bruno, Pedro Vitor e Mariana, Alessandro-Xuxu, Luiz Contiero, Andréia Dolácio, Neto Rockfeller, Cleber Harrison, Manu e a Banda Doce Veneno com a nova formação.

Para finalizar a cerimônia todos os amigos subiram ao palco “Marciel Marcasso – Makk” e cantaram juntos “Here Comes the Sun”, canção dos Beatles composta por George Harrison, que foi lançada no álbum Abbey Road de 1969.

Leia Também