Homem sai de casa no distrito de Santa Eudóxia e desaparece

SIGA O SCA NO

Jeferson está desaparecido desde o dia 1º de novembro - Crédito: Divulgação

A mãe de Jeferson Adriano Botti, 29 anos, compareceu neste domingo, 5, na CPJ, para denunciar o desaparecido do filho, que teria ocorrido na madrugada de quarta-feira, 1, na Fazenda São Luiz, no distrito de Água Vermelha. Ele reside naquele imóvel com o primo. Desesperada, ela pede por informações onde ele poderia estar. Um boletim de ocorrência foi elaborado.

Segundo a mãe, Jeferson faz uso de bebida alcóolica e por um período chegou a utilizar crack. Mas após tratamento de desintoxicação, deixou o entorpecente.

Porém, naquele dia, ele estaria agitado e bebeu cachaça. Embriagado, saiu de casa, deixou o celular e não informações. Estaria utilizando bermuda jeans clara, camiseta branca e chinelos pretos. Quem tiver informações, entrar em contato com a PM, pelo 190.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também