Homem que sofreu graves queimaduras após incêndio aguarda transferência para hospital especializado

Crédito: arquivo pessoal

A irmã de Rogério Castellan, 46, entrou em contato com o São Carlos Agora pedindo ajuda, pois ele se encontra internado na Santa Casa após sofrer graves queimaduras durante um incêndio na edícula onde mora no Boa Vista na última segunda-feira (17). Segundo ela, Rogério necessita de transferência para um hospital especializado em tratamento de queimados, inclusive seu nome já consta na lista do sistema de regulação do estado (CROSS).

Priscila Castellan informou que o irmão teve queimaduras nas duas pernas, mãos, rosto e vias aéreas superiores e pulmões. Ele se encontra intubado e devido as graves queimaduras, os rins estão comprometidos.

Leia Também