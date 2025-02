Compartilhar no facebook

Odair Pereira tinha 57 anos -

O homem que morreu afogado no começo da noite deste sábado (1) na represa do Broa em Itirapina será sepultado às 16h30 deste domingo no cemitério Santo Antônio de Pádua em São Carlos.

Odair Pereira tinha 57 anos e deixa oito filhos.O SCA apurou que ele se afogou após pular de uma embarcação perto da área de camping.

O corpo foi retirado da represa por volta das 19h30.

