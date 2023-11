Homem está internado há dois meses aguardando vaga para hemodiálise em São Carlos

Crédito: arquivo pessoal

A filha de Antonio Carlos Soares, 59, entrou em contato com o São Carlos Agora para pedir ajuda. Segundo Ana Victória, o pai está internado na Santa Casa de São Carlos com problemas renais e há dois meses aguarda uma vaga para hemodiálise.

“Queria muito que vocês fizessem uma reportagem contando o caso do meu pai, pois eu não tenho mais aonde pedir ajuda. Espero muito que vocês nos ajudem”, disse Ana Victória que relatou ainda que o pai fez aniversário dentro do hospital. O medo da família é que Antonio Carlos pegue alguma outra doença dentro da Santa Casa..

O São Carlos Agora entrou em contato com a assessoria de imprensa da Santa Casa que informou “que a disponibilidade de vagas de hemodiálise é gerida pelo sistema CROSS, ou seja, o paciente que necessita dessa terapia pode ser alocado de acordo com a disponibilidade de vaga nos serviços do SUS”. Disse ainda que a Santa Casa atualmente, atende 230 pacientes em hemodiálise e está operando em sua capacidade limite e quatro pacientes que estão internados no hospital aguardando vaga.

O portal também fez contato via email com a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde estadual. Ainda não tivemos uma resposta. Assim que isso ocorrer, essa publicação será atualizada.

