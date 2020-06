Homem encontrado desacordado dentro de piscina é reanimado pela equipe do SAMU

Crédito: Maycon Maximino/São Carlos

Um jovem de 28 anos foi encontrado desacordado dentro da piscina de casa na tarde desta terça-feira (23), na rua Marcolino Lopes Barreto, na Vila Monteiro.

De acordo com informações, familiares avistaram o rapaz e conseguiram retirá-lo. Como ele estava inconsciente, acionaram o Samu. Equipes da motolância, Unidade de Suporte Básico (USB) e Unidade de Suporte Avançado (USA) foram até o local e descobriram que a vítima estava em parada cardiorrespiratória.

Rapidamente os socorristas iniciaram as manobras de ressuscitação enquanto a família orava do lado de fora da casa. Depois de muita luta a pulsação do rapaz retornou e ele foi intubado pelo médico.

A vítima foi intubada e conduzida até a Santa Casa, onde permaneceu internada.

