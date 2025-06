Homem com suspeita de leucemia aguarda vaga para exames detalhados

Um homem de 46 anos, morador do bairro Prolongamento Jardim das Torres, em São Carlos, está internado desde a madrugada de sábado (28) na UPA da Vila Prado, com um quadro de saúde preocupante.

Alan Maurício Alves de Castro deu entrada na unidade apresentando fraqueza intensa. Exames iniciais indicaram um quadro de anemia profunda e baixa contagem de plaquetas. Segundo os médicos, há suspeita de leucemia, mas o diagnóstico ainda não foi confirmado.

Desde domingo (29), ele aguarda uma vaga pelo sistema CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde) para ser transferido a um hospital onde poderá realizar exames mais detalhados.

A família está apreensiva com a demora. A esposa de Alan, muito abalada, ainda busca entender com clareza o quadro do filho e espera uma resposta rápida do sistema de saúde para que ele receba o tratamento adequado o quanto antes.

Leia Também