sábado, 20 de setembro de 2025
Cidade

Homem com esquizofrenia é transferido para o HU

20 Set 2025 - 18h51Por Da redação
Após reportagem publicada pelo São Carlos Agora, o homem de 36 anos, diagnosticado com esquizofrenia, que aguardava há quatro dias transferência na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Prado, foi finalmente encaminhado neste sábado (20) para o Hospital Universitário (HU).

A mãe do paciente, Maria Josefa de Lima, havia relatado ao SCA a demora na regulação da vaga pelo sistema estadual CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde). Idosa, ela contou que permanecia dia e noite ao lado do filho, que apresentava surtos constantes e comportamento agressivo, sem resposta aos medicamentos aplicados. 

